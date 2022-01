Po dlouhém čekání na ideální zimní podmínky, se nejen lyžaři, ale také vlekaři ve Výprachticích v Orlických horách konečně dočkají.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

Sezónu zde zahájí ve středu, a to večerním lyžováním od 17:30. Pokračovat v zimních radovánkách se pak bude v pátek od 12:00 do 21:00, sobota 9:00 do 21:00 a neděle 9:00 do 21:00. Jak to s lyžováním na místě bude v dalších týdnech, místní ještě upřesní.