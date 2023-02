Výjimečná událost směřuje do Vamberka. Jejím dějištěm se stane cirkusový stan pro necelou tisícovku diváků. V kleci tu však šelmy neuvidíte, leda ty sportovní, konají se tu totiž dva galavečery bojových sportů a se svou kariérou se tu také rozloučí česká legenda MMA Roman Vanický - "Kobra".

"Zápasy v cirkusovém stanu se pořádají v Asii v thajském boxu, ale v Evropě MMA jsem nikdy v cirkusovém stanu nezaznamenal. Jde tak o minimálně evropský unikát, exhibice má tak díky tomu ohromný dosah. Je to pro nás povzbuzující na to, jaká jsme malá, začínající organizace," tvrdí Jaroslav Hudousek, který ač dnes působí v Praze, je rád, když může do Vamberka, odkud pochází, takovou akci přivézt

Také on sám má za sebou řadu zápasů napříč bojovými sporty. Aktuálně vychovává další generaci jako trenér. Vše v jeho životě se dnes točí kolem MMA.

Někteří vnímají MMA jako hodně násilnický sport, čím je pro Vás?

Je to životní cesta, baví mě, že se mi ti lidé mění pod rukama, směřujeme je ke sportu, disciplíně. Byť pro někoho je to extrémně násilnický sport, důležité je říct, že je to sport. Samozřejmě najdou se i tací, kteří nemají úplně dobré úmysly, ale většina zápasí ve vzájemné úctě a respektu k soupeři.

Proč se galavečery ve Vamberku konají zrovna v cirkusovém stanu?

Působím v Praze, kde mám tělocvičnu, ale Vamberk, odkud pocházím, je moje srdcovka. Uspořádal jsem už dva turnaje ve vamberecké sokolovně a ten druhý byl vyprodaný za tři hodiny. Bylo tedy načase jít dál. Poohlížel jsem se po větších prostorách a tatínek mého kamaráda z dětství mi řekl, že by bylo docela stylové takovou akci udělat v cirkusovém stanu. Připadalo mi to jako velké sci-fi, ale nahlodalo mě to a nakonec jsme tady. První galavečer se uskuteční 18. února a druhý 25. února, vždy od 18 hodin.

Nejsme žádná ohromná organizace, máme většinou amatérské zápasy, ale i profesionální. Většina zápasů je podle pravidel MMA, což jsou smíšená bojová umění, bojuje se v kleci - v postoji i na zemi. Cirkusový stan chceme dál razit, ohlasy na to máme ohromně pozitivní. Na scéně bojových sportů se o tom hodně mluví.

Co diváky čeká?

Návštěvníci uvidí show, jakou ještě nezažili. Ve východních Čechách - konkrétně na Rychnovsku něco takového chybělo. Příchozí se mohou těšit na kvalitní zápas, jak amatérů, tak profesionálů. Stan je pro necelý tisíc diváků. Sjíždět se budou z celého regionu, takže doufám, že stan naplníme.

Bojovat tam budou převážně dospělí a máme dva dětské zápasy, které budou součástí druhého turnaje. Je to jen takové zpestření, je to odměna pro bojovníky, kteří jinak nezažijí takovou atmosféru velkého galavečera, protože zápasí třeba v amatérských ligách, kde nejsou diváci nebo jich je minimum.

Má MMA zastoupení i mezi kluby na Rychnovsku?

V Rychnově se tímto sportem zabývá Fight Gym, kde je trenérem Filip Benda. Je to jedna z nejvíce zastoupených tělocvičen na našem galavečeru. Hodně tyto akce stavím na lokálních zápasnících, kteří jdou proti soupeřům z dalších míst Česka, ale i ze Slovenska.

Na koho byste upozornil?

Na druhém galavečeru se bude loučit s kariérou Roman Vanický. Tedy už jednou to udělal, ale vrací se ještě na svůj poslední zápas před domácím publikem. Je to ve 49 letech jeden z průkopníků a česká legenda tohoto sportu u nás.

Vamberk Fight Night III a IV ve Vamberku

Kde: v cirkusovém stanu ve fotbalovém areálu V Lukách

Kdy: 18. a 25. února od 18 hodin

Kde získat vstupenky: na goout.net