Ve středu dorazí bouřky, někdy i s přívalovým deštěm

Pardubický kraj, Březová nad Svitavou - Několikrát do roka přijde povolávací rozkaz a Karel Adámek vymění oblek za vojenskou uniformu. Před šesti lety vstoupil do aktivních záloh Armády České republiky. Jaké to je, být takzvaný záložák? Náročné, ale zvládají to i ženy.