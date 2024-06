Ve stavbě dálnic je Česko pozadu. Skluz ale doháníme, řekl Fiala ve Vysokém Mýtě

Stavba dálničního obchvatu Vysokého Mýta pokračuje podle plánu, ve středu se na rostoucí D35 okolo města byl podívat ministr dopravy Martin Kupka společně s premiérem Petrem Fialou. Zatímco stavba tohoto úseku dálnice je v plném proudu, příprava těch okolních, například nedalekého tunelu Homole, je na samém začátku. Dálnice D35 má být celá až do Mohelnice dostavěná v roce 2029. Do deseti let má být pak dálniční síť v Česku kompletní.

Kontrolní den na D35 u Vysokého Mýta. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

V dálničním úseku Vysoké Mýto – Džbánov, jak se přesně nazývá obchvat jednoho z nejucpanějších českých měst, pokračují zemní práce, těžká technika tady jede naplno. „Zakládají se mostní stavby, násypy a těží se zářezy. Řešíme tu běžné stavební problémy, nic, co by ohrozilo harmonogram stavby. Jsem přesvědčený, že termín zprovoznění na konci příštího roku není ohrožený,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. V následujících měsících stavaři dodělají zemní práce a začnou stavět pilíře mostů. „Na konci roku budou hotové mostní konstrukce a spodní vrstvy vozovky. Myslím, že za dvě stavební sezony vše v pohodě stihneme,“ dodal Mátl. Všechny texty o stavbě D35 najdete ZDE Dvě stavební sezony bude mít společnost Eurovia i na stavbu tunelu Homole, který bude na předcházejícím úseku mezi Ostrovem, kde dálnice nyní končí, a Vysokým Mýtem. Práce to však rozhodně nebude snadná. Společnost si stavbu převzala zhruba před dvěma měsíci a nyní tunel projektuje a chystá přípravné práce. Řidička vypila láhev vodky, ve Vysokém Mýtě ji zastavili s 3,74 promile „V létě musí firma udělat přeložky plynu. Na stavbu samotného tunelu není moc času, termín jsme zkrátili a zatím počítáme s tím, že se tunel otevře na konci roku 2026. „Je to pořádný kus práce, ale vše se rychle rozjede. Nyní je nutný projekt. Ražba té části, která není hloubená, bude komplikovaná,“ uvedl Mátl. Jen pomalu se rozbíhá i stavba úseku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na konci letošního roku bude rozestavěná celá dálnice D35 až ke Svitavám. Na konci roku Ředitelství silnic a dálnic zahájí stavbu obchvatu Litomyšle, poslední chybějící úsek. „V současné době máme pro obchvat Litomyšle stavební povolení v právní moci a probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ podotkl Mátl. Následně mají navázat poslední dva úseky k Mohelnici, které má stavět soukromník. „Minulý týden se uskutečnil investorský den pro zbývající dva úseky D35 stavěné formou PPP. Zájem potenciálních investorů byl obrovský, i to je pozitivní zpráva, že je o dostavbu dálnice k Mohelnici velký zájem,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka. Kontrolní den na stavbě dálnice D35 u Vysokého Mýta.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Dálnice D35 s rozestavěnými 64 kilometry (včetně úseků od Hradce Králové na Jičín) patří mezi největší dopravní stavby ve střední Evropě. „Úsek okolo Vysokého Mýta je důležitý, protože zátěž, kterou doprava znamená pro obyvatele města, je obrovská. Denně tudy projede 25 tisíc aut, město je rozdělené. Každý, kdo tady jezdí, ví, jak problematické je Vysokým Mýtem projet,“ doplnil premiér Petr Fiala. Ačkoliv se D35 aktuálně masivně staví hned v několika úsecích, okolní státy jsou na tom s dálniční sítí mnohem lépe. Například Polsko. Ve Vysokém Mýtě to přiznal i premiér Fiala. „Česká republika v minulosti zanedbala rozvoj dopravní infrastruktury, dálniční sítě, ale naše vláda to změnila a snažíme se deficit dohnat. Během deseti let jsme schopni celou dálniční sít dostavět,“ slíbil Fiala. V letošním roce stát uvolní na výstavbu dopravní infrastruktury okolo 150 miliard korun. Ministr Kupka ale naopak nedávno náskok Polska zpochybňoval. „U sousedů se staví rychleji? Když porovnáme velikost zemí, nás a Polska, tak jsme v poměru velikosti dál než oni. Úročíme legislativní přípravy a urychlujeme stavby více než v minulosti. Proto se také staví unikátní množství silnic,“ řekl Kupka při květnovém zahájení stavby úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole.

