Ve firmách v okrese chybí stovky montážních dělníků

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 24 500 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení DĚLNÍK VE VÝROBĚ - SEŘIZOVAČ. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Janderova č.p. 525, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3, NÁPLŇ PRÁCE: údržba a seřizování strojů ve výrobě, NABÍZÍME: , - příspěvek na penzijní a životní pojištění až do výše 1500,- měsíčně, včetně externího poradenství v této oblasti, - příspěvek na dovolenou až do výše Kč 4200,-, - vánoční příspěvek do výše základní mzdy, - odměna za Jánského plaketu ve výši Kč 2000,-, - příspěvek k pracovnímu a životnímu jubileu, ke svatbě a k odchodu do důchodu, KONTAKT: Holá Dagmar Bc., tel.: 465 519 005 (8 - 14 hodin) nebo e-mailem: d.hola@moldex.cz. Pracoviště: Metric products, s.r.o., Janderova, č.p. 525, 562 03 Ústí nad Orlicí 3. Informace: Dagmar Holá, +420 465 519 005.