Ve čtvrtek odhalí bronzové modely

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ skupina C, závozník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Rozvoz a distribuce prádla dle přidělené linky nákladním vozem nad 3,5 tuny, Rozvozy v rámci ČR, osmihodinová pracovní doba pondělí až pátek, placené přesčasy, cestovní náhrady., Pružná pracovní doba., POŽADUJEME : , - PRAXI V ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL MIN. 5 LET, - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ minimálně sk. C, - PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE, - PSYCHO TESTY, - TRESTNÍ BEZÚHONNOST, KONTAKT: telefonicky po - pá 7 - 12 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Jan fišer - provozovna česká třebová, Lipová, č.p. 2071, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Zdeněk Vala, +420 605 234 286.