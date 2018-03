Ve Chvaleticích je samý požár. A tak od aktivistů dostaly hasičák

Chvaletice – Recisistické předání ručního hasicího přístroje vedení chvaletické elektrárny bylo programem včerejšího happeningu občanských aktivistů, kteří bojují za odstavení zastaralé a problémové elektrárny. Proč právě hasičák? Elektrárnu postihly od počátku března již dva požáry.

Nejdřív způsobily 50milionovou škodu hořící kabely v obtížně přístupné technické šachtě, ani ne týden na to se pak vznítil přehřátý prachový filtr na dopravníku. „Za požáry vidíme neschopnost provozovatele zajistit i pouhý bezpečný provoz,“ řekl Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.



Ekologisté dlouhodobě kritizují záměr vlastníka elektrárny, společnosti Seven, prodloužit provoz elektrárny do roku 2030. Ta kvůli tomu nyní prochází modernizací.



Zatímco aktivisté bojující proti prodloužení životnosti chvaletické elektrárny pojali včerejší happening s darovaným hasicím přístrojem spíše jako recesi, reakce samotné elektrárny byla mnohem napjatější.

Před areálem kroužilo auto městské policie a vrátný byl o všem nejspíš náležitě poučen. „Akce byla zrušena, bylo to ráno na internetu,“ tvrdil nám.



A pak se příchozí aktivisty snažil neúspěšně odehnat při fotografování s transparentem. „Stojíte na silnici, může vás něco přejet!“



Městští strážníci, kteří fotografovi aktivistů vstřícně zapózovali s blikajícím autem, se zase podivovali, že prý čekali obří akci. Celý autobus lidí. Ostatně, zvláštní byl vysoký počet hlídek dopravních policistů po celé trase mezi Pardubicemi a Chvaleticemi. Přitom přijeli všehovšudy čtyři (!) aktivisté a dva novináři.



Velmi rezervovaně, podle účastníků až „zbaběle“, reagovalo vedení elektrárny. „Bohužel tu nikdo z vedení není a nebude, mají hodně práce. Můžete mi to tu ale nechat,“ odmítla aktivisty recepční. Akce tak skončila vlastně dřív, než začala.



Mluvčí firmy Seven se s vyžádanou reakcí do uzávěrky Deníku neozvala.



Velký požár v elektrárně Chvaletice propukl i v roce 2016 kvůli nedbalosti při sváření. Elektrárna byla týdny mimo provoz a škoda dosáhla 139 milionů korun. Další požár následoval vloni v prosinci. Na podzim 2016 jednu chladicí věž s transparentem obsadili a poškodili ekologičtí aktivisté.