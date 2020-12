Ke včelařskému kroužku při gymnáziu se nedávno přidala Sofie Plívová. „Jedním z hlavních faktorů, proč jsem se do kroužku přihlásila, je můj dlouholetý zájem o přírodu a ekologii. Vždy jsem měla včely ráda, ale nikdy jsem nevěděla, co doopravdy tito malincí tvorové skrývají za ohlušujícím bzukotem,“ vysvětluje, proč se rozhodla prozkoumat svět včel.

Po ztrátách s chovem skončí

Včelaři chtějí přilákat zájemce různými způsoby, pořádají exkurze a workshopy, novinkou je fotosoutěž vypsaná pro studenty škol z okresu Ústí nad Orlicí a další obyvatele regionu. „Projekt vznikl v loňském roce, když jsme zjistili, že včelařům hodně umírají včelstva, naši kamarádi přišli o všechny úly,“ říká Daniel Dostrašil. Varovné signály přicházely i z nově vydávané odborné literatury a zpráv o včelaření. „Starší včelaři, když jim pomře většina včelstev, rezignují. Už mají svůj věk. Mladí nadšenci si včelaření vyzkouší a pak zase zkusí něco jiného, co je zrovna in,“ konstatuje Dostrašil, proč se jejich tým rozhodl řadou aktivit čelit negativnímu trendu.

Fotosoutěže k projektu Zachraňme včely se mohou zúčastnit amatéři i profesionálové z okresu Ústí nad Orlicí. Práce lze posílat od začátku prosince do konce ledna 2021. Výherci získají poukázky a věcné ceny. Konat se bude i výstava vítězných fotografií ve foyer Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí na jaře příštího roku. Podrobnosti najdou zájemci na webu zachranme-vcely.webnode.cz.

„Zachraňme včely necílí k samosprávám, ale přímo k mladým lidem, aby si začali všímat toho, že je rozdíl mezi vosou a včelou, že při včelaření nejde jen o med, ale je tu velmi mnoho souvislostí,“ podotýká včelař. Předávání zkušeností však letos brzdila epidemie koronaviru, naplno se mohlo rozjet od června přes léto, aby ho s podzimem znovu zkomplikovala druhá vlna.

Že se za včelařením skrývá spousta práce se už Sofie přesvědčila. „Mnozí lidé se domnívají, že včelař s jeho pruhovanými kamarády nemá vůbec žádnou práci. Jen občas zkontroluje úl a tím jeho úloha končí. Opak je pravdou. Už jen kvůli jejich velikosti jsou včely docela náchylné na různé parazity,“ vysvětluje studentka.

Podle jejích slov však práce kolem úlu může být docela zábavná, hlavně když člověk vidí výsledky. „Malí nebo začínající včelaři jistě s radostí obětují každou volnou chvilku, jen aby jeho úly prosperovaly. Problém nastává ve chvíli, kdy má člověk moc velké ambice a skupuje včelstva po desítkách. To je moment, kdy si asi každý uvědomí, jak moc je tato práce časově náročná. S větším počtem včelstev je už opravdu každá ruka dobrá,“ říká Sofie.

Letošní rok nebyl pro med dobrý

Stejně jako na jiných místech v republice ani včelaři v Ústí nad Orlicí nemají za sebou dobrý rok. „Léto bylo deštivé. Včely, co nasbíraly, to spotřebovaly. V květnu jsme vytočili med a v červnu a červenci včely dokrmovali cukrem. Kdo to neudělal, měl větší úbytky,“ popisuje situaci Daniel Dostrašil a dodává: „Tmavý med není v našem regionu skoro vůbec, hodně včel přišlo o zásoby, protože jich měly málo.“

Odhaduje, že někteří včelaři mají tak o třetinu medu méně než v jiných letech. Ti, co to dělají pro radost sami sobě, jsou rádi, že se včeličkám i přesto všechno daří, v horší situaci jsou včelaři, kteří počítají s výdělkem z medu. Ústečtí včelaři si však nemyslí, že by ceny medu šly dramaticky nahoru. „My jsem zdražovali o desetikorunu na skleničku. Myslím si, že se špatná sezona moc na cenách neprojeví, protože supermarkety pořád tlačí cenu dolů. Vozí k nám med ze zahraničí, až z Asie a v akcích drží cenu někde na 120, 130 korunách za kilo. Včelaři nepůjdou nad 200 korun, i když by to té odvedené práci odpovídalo,“ podotýká Dostrašil. „Včelí“ sortiment v bezobalovém hokynářství v Ústí nad Orlicí včelaři letos obohatili o novinky: různé ochucené medoviny a sady na vyrábění domácích svíček z včelího vosku.