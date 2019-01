Žampach – Domov pod hradem pořádá v pátek od 16 hodin v zámeckém areálu na Žampachu tradiční vánoční jarmark, který zpestří dětské tvořivé dílny a na závěr pak vánoční koncert pěveckého sboru Gymnázia Žamberk Corale.

Vánoční jarmark Domova pod hradem Žampach. | Foto: Deník/Iva Janoušková

Na jarmarku bude možné zakoupit nejrůznější zabijačkové pochoutky, bramboráky, buchtičky, hřejivé nápoje a zejména originální rukodělné výrobky ze žampašských dílenských center. Od dalších prodejců pak například vánoční perníčky a dekorace. V tvořivých dětských dílnách si děti budou moci samy vyrobit dárečky z keramiky a skla, a to již od 16 hodin. Po 17. hodině navodí vánoční atmosféru svým vystoupením domácí hudební soubor Barbušáci. Od 18 hodin se odehraje betlémský příběh, v němž andělé zavzpomínají, jak to bylo kdysi v Babylonii a uvedou Svatou rodinu do Betléma. Přijdou také Tři králové. Vánoční koncert v podání pěveckého sboru Gymnázia Žamberk Corale začíná v 19 hodin v zámecké kapli sv. Bartoloměje. Z kapacitních důvodů je vhodné si místo na koncert zarezervovat předem.

„Vánoční jarmark a koncert je první z předvánočních akcí v našem domově, kterou se zde otevírá období Vánoc. Svojí přítomností a dobrou náladou návštěvníci nejlépe obdarují naše uživatele sociálních služeb. Právě pro ně je totiž toto setkání velkým svátečním zážitkem," zve na tuto akci veřejnost Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach. (gr)