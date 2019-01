Zahájili tradiční výstavu Vánoce a děti

Ústí n. O. - Městské muzeum včera zahájilo tradiční výstavu dětských soutěžních prací na téma Vánoce a betlém. Její 14. ročník se za podpory města koná v galerii Pod Radnicí a potrvá až do 13. ledna. Návštěvníci si mohou kromě 24. a 25. prosince a 1. ledna přijít denně od 13 do 17 hodin prohlédnout na šestašedesát děl od dětí z celé republiky, z nichž nejmladším je sotva šest let a nejstarším patnáct.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková