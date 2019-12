Kateřina Nováková se svou iniciativou Má to smysl už potřetí rozdávala radost v psích a kočičích útulcích. Před Vánoci uspořádala sbírku, pomocí které shromáždila finanční prostředky na pořízení nejen krmiva do útulků na Orlickoústecku.

Před rokem ji do sbírky inspiroval splín a chuť něco změnit. Prvotní projekt se konal loni před Vánoci, v létě s Etiennem Schöbelem us-pořádali charitativní letní kino pro útulky v Letohradě. Teď znovu zavítala do psího útulku v Lanškrouně, Žamberku a Ústí nad Orlicí a do kočičího útulku v Chocni.

Množství dárků je takřka neuvěřitelné. Za bezmála dva měsíce se shromáždily peníze na 10 pytlů psích a 22 pytlíků kočičích granulí, 18 psích a 20 kočičích konzerv, 54 kočičích kapsiček, pamlsky i stelivo pro kočky. Do Chocně Nováková vezla i deky, ručníky a jednu peřinu. Akci sponzorským darem podpořila také společnost Dibaq. „Celkem jsme vybrali 231,6 kilogramu krmení, plus tyčky, uši a 100 kilogramů steliva pro miciny,“ shrnula organizátorka sbírky. „Věřím, že díky tomuto projektu se nelhostejnost a větší zájem o opuštěná, nechtěná, týraná zvířat vryl dalším lidem do hlav. Obrovský dík patří všem, kteří se do této akce zapojili a podpořili moji stránku,“ dodala.

Její aktivitu kvitují i samotné útulky. „Jsme za to rádi, je to skvělá spolupráce a kéž by takových lidí bylo více,“ konstatovala například Renáta Kristková z lanškrounského útulku.

Stát nic neřeší

Cílem sbírky je nejen materiální pomoc útulkům, ale také snaha upozornit na „útulkovou situaci“. V tomto, jak už dříve Nováková prozradila, jde tak trochu sama proti sobě. „Nelíbí se mi, když si někdo pořídí zvíře a neuvědomuje si následné povinnosti. A pak ho pustí nebo dá do útulku a nemá za to žádný postih. Sbírkami pomáháme tomu, že stát nic neřeší,“ podotkla.

V číslech

V psím útulku v Žamberku je aktuálně umístěno deset psů, v Ústí nad Orlicí devatenáct psů, v Lanškrouně mají patnáct psů a devatenáct koček a v Mňau SOS v Chocni zhruba devadesát koček. A kdo si nemůže vzít pejska či kočičku domů, může do útulků zavítat, vzít některého ze psů na procházku či si pohrát s kočkami.