Krev od dárců je nenahraditelnou tekutinou, zachraňuje životy pacientům po úrazech, při operacích nebo třeba při komplikovaném porodu. Proto každá nemocnice potřebuje mít co nejširší dárcovský registr.

„Krev je možné, pokud je člověk zdráv, darovat do 65. roku života, každý rok nám někteří dárci z věkových důvodů ubývají, proto je nutné základnu doplňovat. Nesmíme zapomenout ani na to, že máme čtyři základní krevní skupiny, které se dále dělí na osm podtypů podle tak zvaného Rh faktoru. Některé z nich jsou v populaci vzácnější než jiné. Proto jsme rádi za každého nového dárce krve,“ uvedla primářka hematologicko-transfuzního oddělení Orlickoústecké nemocnice Dagmar Nechvílová.

„Z tohoto důvodu vítáme náborové akce. Jsou pro nás velmi přínosné. Každoročně díky nim získáváme desítky nových dárců. Těší nás, že mnoho z nich k nám následně dochází pravidelně. Z tohoto pohledu je určitě vítána zejména mladá generace, u níž je největší perspektiva do budoucna,“ dodala primářka transfuzního oddělení Pardubické nemocnice Helena Geierová.

Zájemci o dárcovství krve, kteří přijdou v rámci Valentýnských odběrů darovat krev vůbec poprvé, se nemusí dopředu objednávat nebo registrovat. „Samozřejmě chápeme, že v chřipkovém období mohou někomu současné zdravotní obtíže znemožnit návštěvu odběrů. Pokud však ve svém rozhodnutí darovat krev vytrvá, určitě ho rádi uvítáme kdykoliv později,“ poznamenala primářka Geierová.

Kdo může být dárcem krve?

Na odběrové lůžko při darování krve může ulehnout každý zdravý člověk ve věku mezi 18 až 65 lety. Pro první odběr se doporučuje věk do 60 let a potřebná tělesná hmotnost je nad 50 kilogramů. K odběru krve je nutné si přinést průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. Všechna potřebná vyšetření budou provedena zdarma bezprostředně před odběrem. Není vhodné 24 hodin před odběrem krve pít alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani nadměrná fyzická námaha, například při sportu. Na druhou stranu se nedoporučuje dostavit se na vlastní odběr nalačno. Dárce by si měl ráno před odběrem dát lehkou netučnou snídani a zejména vypít dostatek tekutin.

Dárky pro dárce

Náborová akce u příležitosti svátku zamilovaných má na obou transfuzních odděleních již dlouhou tradici. V Ústí nad Orlicí se bude „valentýnská“ krev odebírat již čtrnáctým rokem, v Pardubicích se odběry konají podeváté. Každým rokem odběrovými lůžky prošly desítky prvodárců. Odnášeli si nejen dobrý pocit, ale byli pro ně připraveny i dárky od partnerů. Stejně tak tomu bude rovněž letos.

V Orlickoústecké nemocnici bude přichystáno občerstvení ve formě sendvičů od společnosti KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Dále budou k dispozici jogurty od společnosti Choceňská mlékárna a drobné dárky od klientů Domova pod hradem Žampach. Ručně dělané výrobky pro dárce v Ústí nad Orlicí, ale také v Pardubicích připravily děti ze Základní školy a Praktické školy Svítání. Dárci na pardubickém transfuzním oddělení se mohou těšit rovněž na voucher na dvě vstupenky na ligové utkání basketbalistů BK JIP Pardubice, poukaz do letního kina v Mikulovicích a sladké občerstvení. Na jednoho vylosovaného prvodárce čeká voucher na romantickou večeři pro dva v Restaurantu U Dvou Kohoutků.

Valentýnští patroni

Valentýnské odběry krve i v letošním roce mají své tradiční patrony. V Orlickoústecké nemocnici je jím senátor Petr Šilar, nábor dárců v Pardubické nemocnici podporují místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a první náměstek hejtmana Roman Línek. Nad oběma akcemi má záštitu rovněž krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.