Válečný veterán oslavil 95. narozeniny

Česká Třebová /FOTO/ - Vasil Timkovič, válečný veterán z České Třebové, oslavil pětadevadesáté narozeniny.

Narodil se v Československu na území tehdejší Podkarpatské Rusi, po okupaci země utekl do Sovětského svazu, kde byl několik let vězněn v gulagu, později se mu podařilo vstoupit do československé zahraniční armády generála Ludvíka Svobody. Účastnil se nejtvrdších bojů, třeba bitvy o Kyjev nebo o Duklu.

„Poslali nás na nejhorší úsek, tam už byli Němci připravení, jednak že to byl vlnitý terén, pro ně výhodný a pro nás ne. Nakonec to tam strašně dlouho trvalo, než jsme se dostali na naše území,“ vzpomíná Vasil Timkovič na těžké boje o Dukelský průsmyk v dokumentu, který s ním natočili českotřebovští gymnazisté.

Snímek, v němž vypráví o všem, co během druhé světové války zažil a prožil, je pod názvem Vasil Timkovič - Válečné osudy volně ke zhlédnutí na YouTube. Vasil Timkovič je čestným předsedou ústecké jednoty obce legionářské. K životnímu jubileu plukovníkovi ve výslužbě pogratuloval na radnici i starosta města Jaroslav Zedník.