Srpnová cesta Andreje Babiše v Pardubickém kraji se neobešla bez incidentů. Asi nejvíce odpůrců se sešlo ve Vysokém Mýtě. Tehdy se s politikem loučili skandováním „děkujeme, odejděte“. Jako tečka přistálo na Babišově obytném voze vejce. Syrové vajíčko hodil právě Jaroslav Čížek, který do Vysokého Mýta přijel až z Poniklé na Liberecku.

„Úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, čímž se dopustil přestupku proti občanskému soužití. Pohnutka protiprávního jednání spočívá ve mstě za odlišný politický názor, kdy však správní orgán přihlédl k faktu, že místem útoku bylo náměstí, kde byl dav lidí kolem pana Babiše a předpoklad, že zasáhne i někoho z ostatních účastníků, byl velký.“

„Babiš tehdy vystupoval i ve Vrchlabí, ale já jsem zrovna marodil s covidem, tak jsem na něj nemohl jít. Vysoké Mýto bylo nejblíž, tak jsem jel na demonstraci tam, abych vyjádřil svůj postoj,“ vzpomínal Jaroslav Čížek.

Vejce na dveřích Babišova obytňáku ve Vysokém MýtěZdroj: Renata Jílková/FotiRna

Na setkání dorazil s amplionem v ruce. Letící vajíčka byla hned dvě. „Hodil jsem dvě vajíčka. Jedno letělo, když jsem tam přišel a on zrovna vystupoval, ale to jsem se netrefil. Pak když odcházel, hodil jsem znova a to jsem už karavan trefil,“ řekl Čížek.