V Žamberku se koalice teprve rýsuje

Žamberk - Komunální volby ve městě skončily plichtou. Minulý vítěz voleb, sdružení Nestraníků s podporou ODS získalo pět mandátů. Stejný počet zastupitelů má i opoziční Koalice nezávislých a STAN s podporou Pirátů, vedená Tomášem Kalousem.

Žamberk. Ilustrační foto.Foto: archiv

Přesto se zdá, že dosavadní radniční koalice Nezávislých, Žamberské demokratické koalice a ANO bude nejspíš pokračovat.

„Jednáme s koaličními partnery. Bavili jsme se o tom, že bychom rádi setrvali v současné koalici. V pondělí jsme si řekli, jak by koalice mohla fungovat, jaké věci by měla naplňovat a jaké by případně mohlo být složení rady města,“ nastínil průběh povolebního vyjednávání lídr vítězného uskupení a současný starosta Jiří Dytrt.

Rozhovory mají pokračovat příští týden. „Dohodli jsme se, že bychom se začali věnovat koaliční dohodě, která by byla spojená s programovým prohlášením,“ upřesnil Jiří Dytrt.

Slova starosty s opatrností potvrzuje i lídryně třetí nejsilnější strany, Žamberské demokratické koalice Hana Chvátilová. „Rýsuje se spolupráce na půdorysu bývalé koalice. Podepsáno nic není,“ řekla.

Stranou nechce zůstat ani Koalice nezávislých, STAN a Pirátů. „Jednání jsou na samém počátku, takže nelze prozatím předjímat jakýkoliv výsledek,“ sdělil Tomáš Kalous.