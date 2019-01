Žamberk – Unikátní projekty českých firem se představily na letišti v Žamberku při Inovačním dni. Nultý ročník akce prezentoval některé z těch, kdo dokázali zhmotnit své inovativní nápady a myšlenky a dospěli nebo směřují k jejich uplatnění na českém i zahraničním trhu. Patří mezi ně i firmy z Pardubického kraje a Orlickoústecka.

Inovační den na žamberském letišti se konal pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu a s podporou CzechInvestu. „Naším cílem je přiblížit lidem inovace, aplikaci vědy do praxe. Na pilotní ročník by měla v budoucnu navázat podobná akce přístupná veřejnosti," uvedl Martin Bednář z pořádající společnosti Aeropol.

Mezi vystavovateli byly firmy SVOS Přelouč, Sobriety Kuřim, Phoenix Air Ústí nad Orlicí nebo Heliwork Olomouc. Za pozornost v regionu ale podle Martina Bednáře stojí i další. Například aktivita společnosti Sella & Agreta z Chocně. „Jedná se o zamýšlenou výstavbu Centra bez- emisní letecké výroby a výcviku. Již současná podoba výrobního areálu umožňuje realizovat produkci malých kompozitních letadel. Využití existujících prostor společnosti a aplikace existujících, ověřených technologií Phoe- nix Air znamená úsporu financí a času v celém procesu. Výroba elektricky poháněného letounu vhodného k výcviku by pak zajistila dlouhodobou udržitelnost celého projektu a zařadila by Českou republiku mezi světovou špičku v inovacích v letectví. Projekt podobného rozsahu nemá ve světě konkurenci," upozornil Martin Bednář.

V areálu terminálu „Jih" nešlo přehlédnout obrněné vozidlo Vega, které vyvinuli ve společnosti SVOS Přelouč. Představilo se i v provozu. Obrněnec 4x4 spatřil světlo světa před pěti lety, kdy firma představila prototyp na brněnském veletrhu obranné techniky. Letos se tam vrátí v „plné parádě". „Jde o vozidlo s vysokou účinností ochrany proti bočnímu výbuchu nebo výbuchu pod vozidlem, v kombinaci s vysokou odolností proti střelným zbraním. Mimo ochranu splňuje nejvyšší nároky na průchodivost těžkým terénem. Je podpůrného charakteru, tedy pro přepravu vojenské osádky, ambulanci nebo pro účely logistické," upřesnil obchodní ředitel Štěpán Černý. Několikaletý vývoj je v této oblasti běžný, cesta k zákazníkovi trvá roky. „Optimisticky očekáváme, že do dvou let bychom mohli prorazit," dodal obchodní ředitel SVOS Přelouč.

Orlickoústecko mezi firmami zastupovala firma Phoe- nix Air Ústí nad Orlicí, která patří ke špičce „zeleného létání" ve světě. „Myslím si, že se stále držíme se světovou špičkou. Vyvíjeli jsme letadlo od začátku pro pohon elektrickým motorem. Snažili jsme se ho aerodynamicky vyčistit, aby mělo co nejmenší spotřebu elektrické energie," potvrdil Martin Štěpánek. V této oblasti rád posouvá hranice možností, a tak prozradil, co chystá letos: „Loni se nám podařilo letět kolem České republiky. Letos mě lákají výšky. Chtěl bych pokořit známé vrcholy, nejdříve Sněžku, potom třeba Gerlach, a moc by se mi líbil Mont Blanc. Ale potřebujeme sehnat baterie, což je finančně náročné." Martin Štěpánek je přesvědčen, že elektroletadla mají budoucnost, a to především v oblasti sportovního létání.