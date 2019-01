Žamberk – Jsou mladí, jsou talentovaní a ve svém oboru dosáhli loni významných úspěchů. Řeč je o mladých lidech nominovaných a oceněných v anketě Talent, která byla vyhlášena v pondělí v žamberském Divišově divadle. Ocenění Talent 2014 si odnesli nadějní sportovci, umělci i vítězové vědomostních a dovednostních soutěží.

Ocenění talent. Ilustrační foto. | Foto: archiv města

Sport

V kategorii sportovců do 14 let obsadila třetí místo Iveta Hnátnická, které se dařilo v tenise, horské cyklistice, přespolním běhu i stolním tenisu. O stupínek výš skončila biatlonistka Natálie Smrčková. O stupeň nejvyšší se dělí tenistky Natálie Jindrová a Adéla Moravcová, svěřenkyně trenéra TOSK Žamberk Radka Neugebauera. Natálie je ve svém ročníku narození 6. hráčkou v žebříčku v České republice, ve Východočeské oblasti je na 1. místě. Nedávno se stala členkou prestižního klubu TK Agrofert Prostějov a v rozhovoru pro Orlický deník řekla: „Nové angažmá v tomto významném klubu mě nejen těší, ale i velmi zavazuje, protože očekávám, že tento klub bude po mně vždy vyžadovat jen významné výsledky. Před několika dny jsem byla pověřena reprezentací České republiky na mezinárodním turnaji Winter Cup v Sunderlandu." Adéla je ve svém ročníku narození 8. hráčkou v žebříčku v ČR, ve Východočeské oblasti je na 2. místě.

Mezi sportovci do 19 let bylo také 13 nominovaných. „Na bedně" skončili: biatlonistka Simona Maříková, kanoisté Vojtěch Procházka a Jakub Stejskal. Nejvyšší stupínek ovládly orientační běžkyně Simona Chládková a Anna Kopecká, které trénuje Jan Kaplan při OK Lokomotiva Pardubice.

Oblast sportu uzavírala kategorie sport a pohyb – družstva. Přemožitele v ní nenašly tenistky Natálie Jindrová, Adéla Moravcová a Kamila Šafránková. Loni získaly medaile na 13. ročníku FED Cupu mládeže v Rakovníku. „Vybojovaly bronzové medaile," připomněl úspěch trenér Radek Neugebauer. Krajský tenisový svaz do této soutěže nominuje vždy tři nejlepší hráčky ve Východočeské oblasti. Vzhledem k tomu, že všechna tři děvčata byla ze žamberského oddílu, východočeské družstvo bylo jediné, které bylo složené z hráček jednoho klubu. „Na šestitisícové městečko je to mimořádný úspěch," dodal trenér.

Umění

Umělecké kategorie ovládli žáci ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Moderátor slavnostního večera Martin Mimra glosoval, že klavíristé zkrátka nemůžou hrát na dvě stě nebo čtyři sta metrů, narážel tím na fakt, že ačkoli hudebníci na rozdíl od sportovců třeba neovládli celorepublikové soutěže, jejich úspěchy jsou srovnatelné. „Zušek je hodně, okres Ústí nad Orlicí jich má největší hustotu. A třeba klavíristů je strašně moc, takže když někdo projde do krajského kola, je to velký úspěch. Všem bych ráda vystřihla velkou pochvalu," uvedla na adresu všech žáků ředitelka žamberské ZUŠ Hana Chvátilová.

Mezi hudebními nadějemi byli oceněni: klavíristka Agáta Jansová, klavírista a saxofonista Filip Krejčí a kytarista Zdeněk Železo.

Žáci literárně dramatického oboru se probojovali v roce 2014 na všechny nejvyšší příčky, kterých lze v České republice dosáhnout. Pro ocenění si proto přišli: na třetím místě Tomáš Sourada, na druhém trojice Šárka Hlaváčová, Tereza Junková a Mikuláš Suchodol a na prvním Natálie Dunglová, všichni svěřenci učitelky Olgy Strnadové.

„Sportovci trénují, pak závodí. My netrénujeme, abychom soutěžili. My soutěžíme, abychom si zpestřili život, který si uměním obohacujeme. Máme trochu jiný cíl," uzavřela Hana Chvátilová.

Vědomosti

Nejlepší vědomosti a dovednosti ve svých oborech loni prokázali nadějný historik Adam Maixner nebo v oboru gastronomie Šárka Bouchalová. Důvod být šťastný měl vítěz kategorie Přemysl Šťastný, který loni vyhrál krajská kola olympiád v matematice i fyzice.