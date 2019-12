I letos byli „Ježíšci“ k psům i kočkám štědří. Sešlo se 838 kilogramů granulí, 180 kilogramů konzerv a 46 kilogramů pamlsků pro psy, 33 kilogramů těstovin s rýží, plus další věci jako odčervovací přípravky, šampony, vodítka, hračky, deky a další. „Kočičky pod stromečkem našly 350 kilogramů steliva, 110 kilogramů konzerv a kapsiček a 130 kilogramů granulí,“ informoval útulek na Facebooku. Jak prozradila Renata Kristková z útulku, zásoby granulí získaných z předvánoční akce jim vydrží zhruba na čtyři měsíce.

Kromě povedené předvánoční akce se den před Štědrým dnem konal i benefiční Vánoční výběh, díky kterému lidé útulku věnovali 8 133 korun, a s dalšími dárečky o týden dříve dorazila Kateřina Nováková z platformy Má to smysl.

Nové výběhy

Svůj domov má v útulku aktuálně patnáct psů a devatenáct koček a co se novinek týče, letos zvířatům nadělili nové výběhy. „Také jsme tu letos měli dost psů zabavených za týrání, což pro nás byla nová zkušenost, jak se k nim chovat,“ konstatovala Renata Kristková.

Útulek Štěkání a mňoukání pořádá dvakrát do roka – na Vánoce a na Velikonoce.

Na vlastní kůži…

Předvánoční zastavení v útulku v Lanškrouně patří k mým každoročním tradicím. Letos beru na procházku Budulínka. Pejsek byl zabavený v České Třebové, v útulku je od 19. listopadu. Byl zadredovaný a ve zuboženém stavu. „Pejsek je buď po mrtvici, nebo autonehodě, špatně ovládá nohy. Je ale miloučký,“ prozradila mi Renata Kristková. Vyrážíme od útulku, dle pokynu jen ke garážím, dál to ještě nezvládne. Víc než já ho pochopitelně zajímají pachy všeho kolem a také psí kamarádi, kterých je okolo víc než dost. Po počátečním otrkání mi ale olízne ruku… A mně je to jasné: chtěl by trpělivého a milujícího pána či paničku. Snad ho brzy najde… Hodně štěstí, Budulínku.