Stalo se už tradicí, že s blížícím se koncem roku startují také ZDRAVOhrátky – projekt Pardubického kraje na podporu studia zdravotnických oborů mezi žáky základních škol.

Zapojí se do něj všechny čtyři střední zdravotnické školy v regionu a premiérová akce se uskuteční ve středu 13. listopadu ve Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. Do úvodních dvou ročníků se zapojilo téměř šest set vybraných zájemců z osmých a devátých tříd z 69 základních škol, kteří prostřednictvím zábavných a soutěžních aktivit pronikali do oborů z oblasti zdravotnictví, ošetřovatelství, masérství a sociálních služeb.