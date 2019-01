V těžkém období se rozhodla pomáhat, obdarovala útulky

Žamberk - Má to smysl. To je podtitul sbírky, kterou před Vánocemi pomocí Facebooku uspořádala Kateřina Nováková ze Žamberka. Prošla si splínem a když se jednoho dne zamyslela, co všechno by chtěla změnit, na jejím seznamu se objevila i pomoc zvířatům.

„V tu chvíli mě napadlo uskutečnit materiální sbírku pro útulky,“ popsala začátky. Slovo dalo slovo, na Facebooku vznikla událost a ke Kateřině se začaly scházet deky, peřiny, polštářky, ručníky, krmivo a další materiální pomoc.



SBÍRKA POMOHLA PSŮM I KOČKÁM Ohlas byl velký. „Postupně jsem zjišťovala, že lidé jsou ochotni přispět i jiným způsobem, a také přišly dotazy, jestli by mohli přispět i něco pro kočičky, proto jsem sjednala navíc útulek pro miciny. Takový způsob, jakým se sbírka chytla, jsem nečekala,“ přiznala mladá žena, která vystudovala pedagogiku a ještě nedávno pracovala jako učitelka. Na leknutí nebyl čas. Z události na Facebooku se stala stránka zvaná Má to smysl – pokračování a díky štědrosti lidí mohla Kateřina obdarovat pět útulků. „Věci jsem spravedlivě rozdělila a s pomocí rozvezla do útulků v Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Lukavici (okres Rychnov nad Kněžnou, pozn. red.) a do kočičího útulku v Chocni, který má u mě značný obdiv,“ uvedla organizátorka sbírky. Pro psy se vybralo pětašedesát kilogramů granulí, sedmdesát kilogramů těstovin, třicet konzerv, psí piškoty, pamlsky, hračky nebo i kbelíky na granule. Do Chocně kočkám pak vezla přes sedm kilogramů granulí, jedenáct konzerv, padesát kapsiček, ale i pamlsky a hračky. Krom toho vybrala dvaatřicet ručníků, čtrnáct obojků, dvanáct dek, povlečení, polštářky, pelíšky, prostěradla a další. Akci sponzorským darem podpořila i společnost Dibaq.



LIDÉ CHTĚJÍ POMOCI, ALE JSOU PASIVNÍ Z původně materiální sbírky starých dek a ručníků se pro útulky stal hodnotný Ježíšek. Kateřina díky sbírce zjistila, že mnozí lidé sice jsou ochotní utratit peníze za pomoc zvířatům, ale do útulku už svůj dar nedonesou. „Možná z pohodlnosti, lenosti, nedostatku času či odvahy to vidět," přemýšlela a dodala, že ji překvapila větší účast mužů než žen. Kateřina Nováková psy miluje, přes sedmnáct let měla maltézáčka, teď si psa ale nemůže dovolit. A jak přiznala, sbírkou jde tak trochu sama proti sobě. „Nelíbí se mi, když si někdo pořídí zvíře a neuvědomuje si následně povinnosti. A pak ho pustí nebo dá do útulku a nemá za to žádný postih. A sbírkami pomáháme tomu, že stát nic neřeší," uvedla s tím, že je ráda, že sbírka upozornila na „útulkovou situaci". „A vryla se do hlav mnoha lidem, kteří to nyní sledují mnohem víc," uzavřela.

Autor: Iva Janoušková