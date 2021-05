Zemědělské družstvo Žichlínek na Lanškrounsku otevřelo novou robotickou stáj sídlící v nedaleké obci Tatenice. Jedním z důvodů modernizace je ubývající počet zodpovědných pracovníků a také klesající cena mléka. K pohodlí krav navíc nově přispívají postýlky s vodními matracemi, na kterých mohou dojnice spokojeně odpočívat.

V Tatenicích krávy odpočívají na vodních matracích | Foto: ZOD Žichlínek

Nedostatek schopných zaměstnanců a stárnutí těch stávajících – to byl jeden z důvodů, proč se zemědělské družstvo v Žichlínku rozhodlo zřídit robotickou stáj. „Obávám se, že mladí u práce v dojírně 30 let nevydrží. Mladí mají dnes poněkud jiné nároky, nejenom co se finančního ohodnocení týče, ale důležitá je pro ně také atraktivita práce,“ vysvětlil hlavní zootechnik Ondřej Blabolil. Proto se pracovníci rozhodli modernizovat vybavení a do budoucna tak přilákat mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat s nejnovějšími technologiemi.