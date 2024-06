Největším překvapením letošních eurovoleb je vysoká volební účast, na Orlickoústecku činila 38,53 procenta. To je vůbec nejvíc v Pardubickém kraji. A nejvyšší na Orlickoústecku byla opět v Šedivci, který ve volební účasti láme rekordy už tradičně.

Euoropslanci z východních Čech: Klára Dostálová (ANO) a Tomáš Zdechovský (SPOLU) | Foto: Koláž Deník

Ze 171 oprávněných voličů v Šedivci přišlo k urnám 101 lidí, to je 59,06 procenta. Šedivec tak zopakoval svůj okresní primát z parlamentních voleb v roce 2021, tehdy tady přišlo volit 87,35 procenta voličů, celookresně to tehdy bylo 69,42 procenta.

Podrobné volební výsledky v obcích Orlickoústecka najdete ZDE

Zajímavé je, že v této malé obci ve volbách do Evropského parlamentu suverénně vyhrála koalice Spolu s téměř 44 procenty hlasů, hnutí ANO se umístilo až na děleném druhém a třetím místě s Turkovými Motoristy, obě sdružení tu získala necelých 14 procent. A třeba SPD nebo Piráti by se tu ani nedostali do europarlamentu, získali jen kolem tří procent.

Obcí s naopak nejnižší volební účastí na Orlickoústecku byl pak Bošín, kde z 83 lidí přišlo volit jen 19, to je 22,89 procenta. Tady se čtyřmi hlasy, tedy 22 procenty, vyhrálo hnutí ANO, na druhém až třetím místě se tu pak se shodným počtem tří hlasů umístili Svobodní a Sociální demokracie.

Do europarlamentu byli zvoleni dva politici z východních Čech - Klára Dostálová (ANO), jež žije v Hořicích na Jičínsku, a Tomáš Zdechovský (Spolu) z Hradce Králové. O tom více zde:

