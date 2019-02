Berlín, Ústí n. O. – Jako favorité nastupovali členové družstva reprezentujícího Ústí nad Orlicí na start závodu v rolování slámy, který se konal v Berlíně-Neuköllnu. Loni zde zvítězili a stejné ambice měli i letos. A své fanoušky rozhodně nezklamali, soutěž opět vyhráli.

Postoupili jako vítěz z Černovíru

Pozvánku do Berlína si družstvo ve složení Tomáš, Pavel a Milan Kubových a Richard Štefek vybojovalo v srpnu vítězstvím ve čtvrtém ročníku Černovírského rolování slámy. V Černovíru, městské části Ústí nad Orlicí, startovali jako Pivníci v kostýmech ve tvaru pivních lahví. Do Berlína zvolili jinou image. V hábitech z dob římské říše se prezentovali jako Caesarovi muži. A to se ukázalo jako trefa do černého, jejich kostýmy bylo tamní publikum nadšené. „Byla to inspirace z jiné soutěže. Chtěli jsme něco jednoduššího než vloni, protože nás stály hodně práce. Důležité bylo i to, že jsme měli udělané kostýmy pro fanynky, což nikdo místní neměl," podotkl Tomáš Kubový. A protože i oblečení je součástí soutěže, skvělá vizáž znamenala pro ústecké družstvo další body k dobru. S výborným časem v rozjížďkách se Caesarovi muži probojovali do finále, kde na ně čekalo asi největší úskalí: vědomostní soutěž. „Nejtěžší ze soutěže jsou asi ty otázky, protože se týkají jejich čtvrti, o které my až tak moc nevíme. Jak je daleko Ústí od Berlína, tak to jsme samozřejmě věděli, jinak to bylo tipování," dodal Tomáš Kubový. V rolování balíků slámy se utkalo sedmadvacet družstev. Úspěch Ústečtí oslavili už v Berlíně. Zda se neporazitelný tým zúčastní závodů i za rok, to se prý uvidí.

Unikátní soutěž déšť nepokazil

Tým doprovázel ústecký místostarosta Zdeněk Ešpandr, kterému se i letos velmi líbila uvolněná atmosféra závodů. „V Berlíně ještě půl hodiny před začátkem silně pršelo, tak to vypadalo, že diváků přijde velmi málo. Během zahajovacího ceremoniálu se však ukázala modrá obloha, pak i sluníčko a během odpoledne přišla spousta lidí. Nejsou to jen závody, ale celoodpolední slavnost na náměstí se stánky, atrakcemi, přehlídkou kostýmů, hrají různé kapely," popsal soutěž, ve světě ojedinělou, Zdeněk Ešpandr. V Berlíně-Neuköllnu obnovily tradici rolování balíků slámy v roce 2008, Černovír se inspiroval a podobné klání pořádá od roku 2009.

V příštím roce budou mít Černovírští pro vítěze klání nový putovní pohár. „Bude na něj použita jedna z fotografií Caesarových mužů," prozradil Zdeněk Ešpandr.