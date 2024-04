V Přívratu u Třebové se vešel obchod i obecní úřad do jednoho domku. Podívejte

Robert Vocásek redaktor

Kvůli rekonstrukci budovy obecního úřadu v Přívratu u České Třebové se musela starostova úřadovna přestěhovat do provizorních prostor, obec pro ně zvolila místnost v zadní části domku, kde sídlí obecní obchod. Je až neuvěřitelné, co se do malého domečku o pár místnostech vejde, na jak malém prostoru nyní úřad funguje. A to bez omezení úředních hodin. Zaujalo to i pardubického hejtmana Martina Netolického, který z toho natočil virtuální prohlídku. Podívejte se.

v Přívratu teď mají obchod a obecní úřad v jednom objektu | Video: Martin Netolický