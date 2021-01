Zlý muž ČSSD, pardubický hejtman Martin Netolický, se opět ostře vyhranil proti Babišově hnutí ANO a prezidentovi Miloši Zemanovi.

Hejtman Pardubického hraje - Martin Netolický | Foto: Archiv

„Pokud by ČSSD vytvořila společné kandidátky (rozuměj předvolební koalici – pozn. red.) do sněmovních voleb s ANO, tak ze strany odcházím,“ reagoval příkře na Zemanův rozhovor v MF Dnes. V něm prezident vyzval ČSSD, která se nyní v průzkumech potácí pod hranicí volitelnosti, aby šla s hnutím ANO do říjnových parlamentních voleb společně.