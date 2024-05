V pondělí začnou záplatovat silnici z Letohradu do Ústí, čekejte komplikace

Frekventovanou, ale rozbitou silnici II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem čekají od pondělí 20. května velkoplošné výspravy, které ji dají do pořádku alespoň v nejhorších úsecích před připravovanou celkou rekonstrukcí. Každopádně řidiči by se od pondělí měli na minimálně dva týdny, do kdy opravy potrvají, obrnit trpělivostí. Bude tu kyvadlový provoz.

Silnice II/360 je hlavně v úseku mezi Ústím a Lanšperkem hodně rozbitá. | Foto: mapy.cz