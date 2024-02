V Orlickoústecké nemocnici vznikne nový stravovací provoz

Další rozvoj Orlickoústecké nemocnice by mohl začít vybudováním nového stravovacího provozu. Řekl to hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Stravovací provoz by se měl nacházet ve spodní části areálu v těsném sousedství pavilonu F v prostorách, kde se dnes nachází mimo jiné lékárna.

Orlickoústecká nemocnice. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj