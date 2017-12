V obřadní síni zámku ocenili reprezentanty i dobrovolníky

Letohrad – Poslední pracovní pondělí letošního roku mělo v obřadní síni letohradského zámku punc slavnostního. Uskutečnilo se tu totiž slavnostní ocenění úspěšných reprezentantů města a dobrovolníků pracujících s mládeží.

Starosta Petr Fiala a radní Stanislav Beneš poděkovali bezmála padesáti oceněným, kteří dostali pamětní list a pozornost ve formě balíčku s dobrotami, a na závěr nechyběl ani podpis do pamětní knihy města.



Mezi oceněnými byl například dlouholetý trenér fotbalu a tenisu, devadesátiletý Josef Veselý, cvičitelka Jaromíra Hradecká, úspěšní biatlonisté, tenisté, kynologové, tanečníci či vítězky závodu dračích lodí.



Ocenění za rok 2017:

PRACOVNÍCI S MLÁDEŽÍ

Anna Marková, dobrovolná trenérka mládeže, Budos

Josef Fogl, dobrovolný trenér mládeže, Budos

Petr Halbrštát, dlouholetý trenér kategorie dorostu a činovník, Klub biatlonu

Eva Dvořáková, dobrovolná trenérka přípravky, dlouholetá rozhodčí, TJ Spartak Letohrad

Petr Adamec, systematická trenérská práce a oživení mládežnického florbalu, Orel jednota Orlice

Roman Doleček, systematická trenérská práce a oživení mládežnického florbalu, Orel jednota Orlice

Daniel Nový, za práci s mládeží a vedení karate klubu, Karate team KCK (TJ Spartak Letohrad)

Adéla Kolářová, dlouholetá vedoucí mládeže, SDH Letohrad

Kateřina Motyčková, Taneční studio „Ká“

Miroslava Moravcová, Taneční studio „Ká“

Pavel Petr, Letohradský železniční klub

Pavel Neruda, Letohradský železniční klub

Eliška Kovářová, práce s mládeží, Junák – Český skaut

Vít Marek, práce s mládeží, Junák – Český skaut

Jakub Sudík, trenér, SK Hokejbal Letohrad

David Janďourek, asistent trenéra, SK Hokejbal Letohrad

Olga Kerschbaumová, vedoucí družstva, SK Hokejbal Letohrad

Tomáš Janda, trenér mladších a starších žáků ve florbalu, TJ Sokol Letohrad

Jaromíra Hradecká, cvičitelka nejmladších žáků a žákyň všestranné tělesné výchovy, TJ Sokol Letohrad

Tomáš Středa, vedoucí mládežnických družstev, v roce 2017 získal se staršími žáky postup družstva do krajského přeboru, Tenisový klub Letohrad

Josef Veselý trenér fotbalové a tenisové mládeže, celoživotní sportovec, sportovní funkcionář, Tenisový klub

Josef Mikyska, FK Letohrad

Aleš Majvald, FK Letohrad

Hedvika Plívová, Veronika Veličová, SDH Letohrad-Kunčice

Zdena Uchytilová, cvičitelka dětí s rodiči, TJ Spartak Letohrad

Helena Tomášková, cvičitelka dětí s rodiči, TJ Spartak Letohrad



ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI 2017

Klub biatlonu Letohrad

Tereza Grossmanová, 1. místo ve štafetovém závodě na MČR, 2. místo v rychlostním závodě na MČR, 2. místo ve sprintu v Českém poháru

Vít Suchodol, 2. místo ve sprintu na Českém poháru, 2. místo v závodě s hromadným startem na MČR

Milan Žemlička, 1. místo stíhací závod na ME juniorů v Novém Města na Moravě, 1. místo ve sprintu na MČR, 1. místo Českého poháru juniorů

Simona Maříková, 1. místo sprint na MČR, 1. místo stíhací závod na MČR, 1. místo Českého poháru juniorek



TJ Spartak Letohrad

Svatava Mikysková, 6. místo na MČR v běhu na lyžích, 10. místo v celorepublikovém závodě Hledáme nové talenty

Theo Matěj Költö, 5. místo na MČR v běhu na lyžích



Karate team KCK (TJ Spartak Letohrad)

Daniel Nový, 1. místo na MS ČR karate SKIF, 2. místo na ME, 5. místo na Olympiádě dětí a mládeže

Adéla Krátká, nejúspěšnější závodnice Pardubického kraje, 1. místo na Generali cup, 2. místo na ME karate WKF

Žaneta Jantačová, 3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska, 3. místo na ME karate WKF



Základní kynologická organizace Letohrad

Dita Silberová, 2. místo na MČR kníračů, 32. místo na Mistrovství světa kníračů

Pavel Hrobař, 1. místo na mezinárodním závodě Cacit Dobříš, 1. místo na Mistrovství ČR Belgických ovčáků



Tenisový klub

Hana Šmídková, vítězka turnaje ve dvouhře, 3. místo turnaje ve čtyřhře

Viktorie Kaplanová, 2. místo turnaje ČTS ve čtyřhře

Nikolas Brdíček, 3. místo turnaje ČTS ve dvouhře a čtyřhře, 2. místo v krajském přeboru mladších žáků



Taneční klub Pavla a Pavlíny Jantačových

Dušan a Soňa Nádvorníkovi, zlatá a stříbrná medaile na soutěži ve společenském tanci v Rychnově nad Kněžnou, za dlouholetou reprezentaci Města Letohrad



Oddíl kulturistiky, TJ Spartak Letohrad

Vladimír Nebola, 1. místo v benchpressu na Mistrovství Evropy



TJ Sokol Předměřice

Blanka Doskočilová, Irena Šlezingrová, Yvona Franková, zlatá medaile z Mistrovství Evropy klubových posádek na dračích lodích ve Francii