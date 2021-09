Celý projekt financuje rodina Myšákových sama. “Když tady lidé odpočívají, sedí na laviččce a čtou si, to nám dělá radost. Udělat radost druhým je lepší, než mít peníze na účtu,” řekl Myšák. Vstup do areálu je pro všechny bezplatný, stejně jako všechny služby, které bude v budoucnu nabízet.

“Je to něco nového, v minulosti byly pokusy o něco podobného i ze strany Regionu Orlicko - Třebovsko. Uvidíme postupem času,” komentoval Krčmář.

“Nápad jsem nosil v hlavě dlouho, baví mě budovat,” řekl autor projektu Jan Myšák. Prý ho „nakopnul“ covid. Lidé začali hodně sportovat a zajímat se o to, jak to vypadá v okolí, protože jinam nemohli. Na kopci za vesnicí koupil pozemky na nichž začal sázet stromy. Další nápady přicházely postupně.

Milovníci cyklistiky se mohou těšit na nové bezplatné cyklodepo. Dobít, nafoukout nebo opravit kolo budete moc v háji u lipové aleje v Českých Libchavách na Orlickoústecku, kde je už teď lesní hřiště a odpočinkové zázemí pro pěší. Hotovo bude do konce září. Za celým projektem stojí místní rodina Myšákových. Plac nad alejí zatím slouží pro odpočinek v přírodě. Jsou tu atrakce pro děti, lavičky i ohniště, všechno výsledky řezbářské práce. Podívejte se a přečtěte si jeho plány.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.