Funguje tři týdny a podepsaná je pod ním Jednota bratrská a Rodinné centrum Srdíčko.

Přibude i koření

Nejvíc tu podle správce sboru Jednoty bratrské Daniela Dostrašila „frčí“ oříšky. „Máme různé druhy ořechů, solené, pražené i natural. Každý si tu nabere, kolik chce,“ prozrazuje Daniel Dostrašil a dodává, že oblíbené jsou také ovesné vločky. „Buď ve formě müsli nebo ovesného zrní, které tady každému čerstvě navločkujeme a on si přidá další dobroty a vytvoří si vlastní snídaňovou směs,“ popisuje Dostrašil. Kromě toho se tu oblibě těší káva od místního dodavatele a mnoho dalšího.

Jak nápad na bezobalovou prodejnu vlastně vznikl? Dan Dostrašil se věnuje s dalšími tatínky včelám, maminky si zase objednávaly zrní a další zdravý materiál. A slovo dalo slovo a v prosinci se začal připravovat bezobalový obchod v Ústí nad Orlicí. „Realizace trvala půl roku, podílelo se na tom asi patnáct dobrovolníků, strávili jsme tu stovky hodin práce,“ ohlíží se Dostrašil a přiznává, že se inspirovali i od zavedených bezobalových obchodů v jiných částech republiky. Dobrovolníci jsou tu dosud. „Naši prodavači jsou dobrodavači,“ směje se pastor a s povděkem kvituje i kladné ohlasy. „Máme otevřeno tři týdny a stále chodí lidé a říkají: ‚Jé, to nám tady chybělo‘. Máme tu i knihu přání,“ popisuje.

A co je čeká teď? „Ještě v létě rozšíříme sortiment o koření a na podzim pak o mléčné výrobky,“ říká Daniel Dostrašil.

Kromě hokynářství tu funguje i Zambar zdravý mléčný bar, hokynářství má otevřeno v pondělí, středu a pátek do 10 do 12.30 hodin, po celý týden pak od 15 do 18 hodin, o prázdninách se ale otevírací doba může lišit, je proto třeba sledovat aktuální informace na Facebooku.