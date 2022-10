„Mimo ni pak bez obsluhy v automatickém režimu. Základním předpokladem pro nákup je užívání bankovní identity. Díky ní je možné rozeznat věk nakupujícího, a tím neumožnit prodej alkoholu mladším 18 let,“ uvedl ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáš Němčík s tím, že v samoobslužném režimu zde bude fungovat také kavárna.

Krádeže v obchodě bez prodavače nehrozí. Prostor prodejny je totiž zabezpečen proti krádežím kamerovým systém, který pokrývá každý kout prodejny. Zároveň je obchod napojen na pult centrální ochrany, který je aktivován při každém vstupu zákazníka.

Otevření automatizovaných prodejen vítá také vedení Pardubického kraje.

„Koncept automatizovaných prodejen fungujících v režimu 24/7 začíná být postupně zaváděn nejen v síti COOP, ale také drobnějšími provozovateli, a to nejen v našem kraji. Osobně tento systém vítám, jelikož rozšiřuje nákupní možnosti nejen ve větších městech, ale i na venkově, kde by například bylo neekonomické držet personál v celém rozsahu pracovní doby,“ uvedl během slavnostního otevření hetjman Pardubického kraje Martin Netolický.

V létě se automatizovaná prodejna otevřela také v Bítovanech na Chrudimsku. „Přiznávám, že jsem hodně zvědavý a tudíž se určitě přijedu do Bítovan podívat. Také by se mi u nás taková prodejna líbila, ale naštěstí se můžeme spolehnout na vietnamský krámek, který je otevřen i o víkendech do večera," řekl těsně po otevření šestapadesátiletý Mirek z malé vesničky u Heřmanova Městce.

V obci Přívrat zavedou výdejní smart boxy s chlazením, do kterých obsluha prodejny vybraný nákup lidem připraví po předešlé telefonní nebo internetové objednávce. Zákazník si pak nákup kdykoliv vyzvedne.