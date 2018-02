V Nekoři vyrůstá první miminko Pardubického kraje

Nekoř - Kraj obdaroval první miminko narozené v roce 2018 v Pardubickém kraji. Do Nekoře se za ním vydal krajský radní Ladislav Valtr.

Prvním miminkem v kraji byl Adam Mikyska.Foto: Michal Horák

Adam Mikyska se narodil 1. ledna v 1.59 hodin v porodnici Orlickoústecké nemocnice. Pospíšil si na svět, protože termín měl až 25. ledna. Přesto vážil 3 190 gramů.

„O tom, že se Adámek narodil jako první v kraji, jsem nevěděla. Volaly mi to až kolegyně z práce, když se to dočetly na internetu,“ svěřila se maminka Olga Mikysková, pro kterou péče o potomka nebude žádnou novinkou, na Adama totiž doma čekali dva sourozenci Anetka a Šimonek.

Otcovská dovolená

Aby novopečená maminka nebyla na Adámka sama, otec Pavel Mikyska využil sedmidenní otcovské dovolené, a to hned od 1. února, kdy začala tato novinka v České republice fungovat. „Mám také tři děti, dokážu si tedy představit, co všechno rodiče čeká, v domečku teď bude hodně veselo. Všem novorozencům i jejich rodinám pak přeji pevné zdraví. Velké štěstí je už potkalo, protože být v životě obklopen nejbližšími je další nenahraditelná hodnota,“ řekl Ladislav Valtr, který do Nekoře přivezl drobné dárky, ale i finanční dar od Pardubického kraje.

Obdarována bude i první dívka narozená v Pardubickém kraji. Radní Valtr navštíví Anežku Miriam Amorovou z Pardubic, která se narodila 1. ledna v 7.34 hodin s porodní váhou 2900 gramů, během příštích dnů.