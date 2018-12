Vysoké Mýto - „Co utratíš v bazaru to vykvete po jaru.“ To je slogan novinky Technických služeb ve Vysokém Mýtě: re-use centra zvaného Kujebazar.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

„Za symbolickou cenu nabídneme lidem ke koupi předměty, které již dosloužily. Tím jim prodloužíme život a snížíme množství odpadů, které končí na skládce,“ řekla Ivana Pokorná z Technických služeb.

Množství předmětů, které takto mohou sloužit dál, je dost hračky, sportovní potřeby, knihy, keramika, nádobí, dekorace nebo i skříně, stoly a postele. „Nepřijímáme ale čalouněný nábytek a veškerou elektroniku a elektrozařízení,“ upozornila Pokorná.

Je váš kus nepotřebného nábytku příliš velký? Ani to není problém. Technické služby totiž pořídí malé svozové auto na alternativní pohon CNG a současně i dvě skladové buňky, kde se budou věci prodávat.

Na vznik Kujebazaru získaly dotaci přes 850 tisíc korun z Operačního programu Životní prostředí. „Projekt zapadá do dlouhodobého záměru města. Snažíme se průběžně snižovat množství komunálních odpadů, které odvážíme na skládku do Libchav. Do roku 2024, kdy bude omezeno skládkování, bychom chtěli náš systém nakládání s odpady ještě doplnit a zdokonalit,“ konstatoval starosta Mýta František Jiraský.