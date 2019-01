Vysoké Mýto – „Bezpečnostní situace ve městě se určitě zlepšila,“ konstatoval starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek při hodnocení stavu od konce minulého roku.

Za klad považuje mimo jiné užší spolupráci Policie České republiky s městskou, nižší je celkový počet přestupků, snahou je dokumentovat všechny přestupky a vyšetřit je. „Dříve či později dojdeme po diskusích v radě a zastupitelstvu k tomu, že pořídíme kamerový systém na místech, kde to bude nejpotřebnější, což vyžaduje přece jen více peněz,“ uvedl starosta.

Zástupce velitele městské policie Jaromír Antl to upřesnil slovy: „Ke kladnému hodnocení situace pomohlo také prodloužení nočních směn strážníků. Zůstal stejný počet přestupků souvisejících s bezdomovci po vydání městské vyhlášky o zákazu žebrání, která platí vlastně až od druhého pololetí letošního roku. A co se týká kamerového systému, myslíme si, že by byl pro nás přínosem, zatím zjišťujeme zkušenosti s kamerami z míst srovnatelných velikostí s Vysokým Mýtem.“

Herny přitahují trestnou činnost

Starosta nastínil další problém, jenž je dlouhodobý a nezmizí hned: „Je třeba zlepšit postavení města ve vztahu k hernám, kolem nichž se objevují, ať se bude dělat cokoliv, přestupky, různá trestná činnost a další negativa. To není vina provozovatelů, ale těch, kteří se k těmto místům stahují a pohybují se kolem.“ To bude podle slov starosty další věc k řešení do budoucna.

Jinou kapitolou, která však má také vliv na bezpečnost ve městě, je doprava. Osvědčily se dosavadní dopravní úpravy v centru města, svedení provozu do jednosměrek v ulicích, takže se zdá, že dopravních přestupků je méně, neboť řidiči a další účastníci provozu si zvykli na stanovený režim na náměstí Přemysla Otakara II. a v sousedních ulicích. „Byla vyzvána Univerzita Pardubice a místní střední odborná stavební škola, aby připravily základní projekt, co vlastně s dopravou ve středu města, který je prakticky stejně plný jako je přetížená pětatřicítka na průtahu Vysokým Mýtem. Takže se zjišťuje například počet projíždějících vozidel, zda mají motoristé dostatek prostoru k parkování, jaká je průjezdnost ulic a další údaje a faktory. Je snaha dát prostor k práci více studentům, proto tedy také účast naší školy. Předpokládáme, že výsledky zjištění budou velmi užitečné, brzy je využijeme,“ podotkl Soušek.

