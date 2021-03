Pohyb chybí nejen lidem, ale i technice ve Vojenském muzeu v Králíkách.

Zimní prověrky automobilové techniky Vojenského muzea Králíky. | Foto: archiv VMK

"Plně funkčním exponátům úplně nesvědčí, když se dlouhou dobu nedostanou na čerstvý vzduch, do terénu. Vozidla také potřebují vše rozhýbat, protočit, promazat…," konstatovalo vedení muzea a na sobotu 13. února vyhlásilo zimní prověrky kolové techniky. Do zasněženého terénu vyrazila Tatra 148, Tatra 805, Praga V3S ubytovací, Praga V3S cisterna, Praga V3S skříňová, UAZ 469, UAZ 452. Vozidla se nejen projela, ale vyzkoušela si i nějaké to drobné zapadnutí a následné vyproštění…

Zdroj: Youtube