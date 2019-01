Česká Třebová – Otevření českotřebovského muzea se blíží. Nové expozice si návštěvníci prohlédnou 29. září. V těchto dnech muzejnice pracují na instalacích exponátů. Budou jich stovky.

Městské muzeum v České Třebové. | Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

„Budou to vybrané exponáty, které dokumentují to které období dějin nebo téma," naznačila ředitelka muzea Jana Voleská. Nové muzeum představí čtyři druhy dopravy se vztahem k České Třebové: železniční, silniční, leteckou a vodní. A to poutavou formou, chybět nebudou vozítka Oskar a Velorex bratří Stránských, vlakové kupé nebo „létadla" Františka Formánka.

Archiv vydal perly

Vedle stálých expozic budou muzejnice návštěvníky pravidelně zvát na krátkodobé výstavy. A hned ta první bude podle Jany Voleské bonbonek: „Podařilo se nám díky spolupráci s archivem v Zámrsku, potažmo archivem v Ústí nad Orlicí, a římskokatolickou farností vypůjčit skutečné skvosty. Nejstarší památky a dokumenty, které se vážou k dějinám České Třebové. Budou tam i trojrozměrné předměty, doklady umění a uměleckého řemesla, budou to skutečné perly." Výstavy potrvají dva, tři měsíce, měly by především představit poklady z muzejního depozitáře, pro zpestření ale muzeum sáhne i po putovních výstavách.

Stálým expozicím nebude scházet interaktivita. Ta bývá pro úspěch výstav u většinové populace rozhodující. Potvrzuje to i ředitel úspěšného Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek: „Lidé chtějí být baveni. Aby expozice měla nárok na úspěch, měla by být zábavná, interaktivní. Teprve v druhém sledu je to, co jim chceme jako muzejníci sdělit."