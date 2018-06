V Mlýnickém Dvoře bude opět konečná

Králicko, Štíty - Spojů bylo málo a jezdily v tak nevhodných časech, že je málokdo využíval.

V neděli vstoupí v platnost letní změna vlakového jízdního řádu. Na trati Ústí nad Orlicí - Štíty nově nepojedou vlaky v úseku Mlýnický Dvůr - Štíty.

Městečko Štíty tak přijde podruhé během deseti let o osobní vlakovou dopravu. Motoráky přestanou na zdejší nádraží zajíždět o druhém červnovém víkendu. Spojů bylo málo a jezdily v tak nevhodných časech, že je téměř nikdo nevyužíval.

Ve čtvrt na čtyři odpoledne přijíždí na liduprázdné štítecké nádraží vlak od Králík. Vystupují z něj dva lidé, o pár minut později se vrací prázdný. „Někdy jezdíme dva, tři, jindy jezdím i sama. Moc nás nebývá,“ konstatuje Michaela Cagášková, která žlutým motorákem přijela.

Celá scéna působí o to absurdněji, že se na dohled od nádraží rozkládá závod firmy Klein automotive, kde na tři směny pracují stovky lidí. Ti, kteří do továrny dojíždějí od Králík, by lokálku naplnili. Do práce se ale musejí dostávat autem nebo autobusem, který pro ně vypravuje jejich zaměstnavatel. Vlaky jezdí v nevhodných časech.

„Ráno bych se do práce dostal, ale odpoledne končím ve dvě, a na vlak bych musel čekat do půl čtvrté. Spojení je absolutně nevhodné,“ popisuje obyvatel sousedních Heroltic Radek, který do závodu Klein dojíždí na kole nebo autem.

Právě obyvatelé Heroltic, místní části Štítů, přijdou zrušením tří párů spojů o polovinu spojení s městem. Zůstanou odkázáni na svá auta nebo autobusy, které budou v pracovní dny do vesnice i nadále třikrát denně zajíždět. K lékařům či za nákupy do Králík se veřejnou dopravou prakticky nedostanou. Leda by absolvovali dvoukilometrovou procházku polní cestou do Mlýnického Dvora, kde budou mít motoráky nově konečnou.

Trať 024 Ústí nad Orlicí - Štíty

Vlak Os 7143 pojede v celé trase Ústí n. O. (4:53) – Lichkov (5:51) pouze v pracovní dny. V sobotu nově pojede vlak 7145 z Letohradu již ve 4:55 do Lichkova (5:18) s přípojem na vlak 20547 do Moravského Karlova. Vlak Os 20544 bude nově začínat v Moravském Karlově (5:59). Spěšný vlak Sp 1978 Lichkov (6:03) – Kolín (8:22) zastaví místo v Lanšperku v Dolních Libchavách (6:41).

Vlakové spoje do Štítů platil Pardubický kraj. „Byly pouze ve velmi malé míře využívané cestujícími a ani Olomoucký kraj neměl zájem je finančně podporovat. Ušetřené dopravní výkony budou převedeny na jiné traťové úseky Pardubického kraje,“ řekla mluvčí hejtmanství Karolína Frýdová.

Arnošt Juránek z klubu Moravská pohraniční, který usiluje o pravidelnou osobní vlakovou dopravu na tratích na Králicku a Hanušovicku, vidí východisko v průzkumu zájmu o cestování vlakem mezi zaměstnanci firmy Klein. A také v návratu systému přestupů mezi hlavními tratěmi a lokálkami. Ne každý vlak by podle této představy musel přijet od přípoje v Lichkově a ze Štítů se co nejdříve vracet do Lichkova či Ústí nad Orlicí.

„Nějaký motorový vůz by mohl zůstávat tady a obsluhovat jen kratší úsek trati, kde by ho lidé využívali k cestě do a z práce. Myslím především úsek Králíky – Štíty a trasy vedené časově tak, aby vlaky odvezly lidi na směnu a z ní,“ navrhuje Arnošt Juránek.

„Je třeba se vzdát myšlenky, že by někdo ze Štítecka cestoval vlakem na sever, aby se dostal do Prahy. Levnější je beztak dojet na jih k hlavnímu železničnímu tahu. Abychom zachránili trať pro osobní dopravu, musejí vlaky jezdit tehdy, kdy je lidé, kteří by jimi mohli cestovat, opravdu potřebují,“ uzavírá člen klubu Moravská pohraniční, Arnošt Juránek.

Štíty přišly o osobní vlakovou dopravu již v roce 2011. O několik let později ji Pardubický kraj na své náklady v omezeném rozsahu do městečka vrátil.