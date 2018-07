V Letohradě probudili strašidla

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 19 000 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Dělnice/Dělník do výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Česká Třebová, PRACOVNÍ NÁPLŇ: výroba otopných těles, práce ve dvousměnném provozu., NABÍZÍME: základní mzdu od 85 Kč/hod +odpolední příplatek +zákonné příplatky +měsíční prémie, takže celková hrubá mzda po zapracování obvykle dosahuje 120 Kč/hod i více., Plus zajímavé benefity a zázemí velkého zaměstnavatele., U tohoto konkrétního místa jde o práci, která nevyžaduje větší fyzickou námahu.. Pracoviště: Korado, a.s., Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Pavla Kolářová, +420 465 506 343.