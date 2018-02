V lese u Arnoštova nalezl detektorář nevybuchlou munici z války

Pardubický kraj - V neděli dopoledne otřásl lesem u Zadního Arnoštova na Jevíčsku výbuch. Policejní pyrotechnici zde odpálili nevybuchlou munici z druhé světové války, kterou ten den nalezl v lese detektorář.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

"Mezi Jevíčkem a Zadním Arnoštovem byla nalezena munice z druhé světové války. Policie místo do příjezdu pyrotechniků zajistila. V nálezu byly dělostřelecké miny, protipancéřový granát a náboje," potvrdil Deníku policejní mluvčí Ondřej Zeman. Šest kusů munice bylo podle informací policie zneškodněno na místě. "Zbytek munice byl odvezen k dalšímu zkoumání," dodává Ondřej Zeman.



Nález nebezpečné munice potvrzuje i starosta Jevíčka Dušan Pávek. "Bylo to v lokalitě na Arnoštovském kopci u kapličky. Podrobnosti zatím nemám," vysvětluje Dušan Pávek. Nebylo to poprvé, kdy byla v této lokalitě nějaká stará munice objevena. "Munice se zde nachází každý rok. Vloni se našla pancéřová pěst včetně nábojů," potvrzuje starosta Pávek.



Vysvětlení není nijak složité. Na konci druhé světové války ustupovala tímto prostorem od Jevíčka směrem na Křenov německá armáda, která se zjevně cestou části munice zbavovala.