Měří asi 200 metrů a vede k ní turistická zelená trasa z Letohradu – Orlice od kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo od Tvrze Orlice. Slavnostní otevření se konalo v pátek dopoledne.

Tůně sloužily jako rybníčky

„Rekonstruovali jsme hráz nádrže a vypouštěcí zařízení. Nový je bezpečnostní přeliv. Veškerou odtěženou zeminu stavebníci využili jako konstrukční materiál zemních hrází i při úpravách terénu,“ řekl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR. Díla zadrží vodu v krajině, přispějí k ochraně obyvatel místní části Orlice před povodní a vyhovují fauně i flóře. V době klimatické změny a sucha jsou obdobné stavby pro podnik zásadní.

Tůně v minulosti pravděpodobně sloužily jako malé rybníčky. Vodohospodáři odstranili zbytky jejich výpustných objektů, takže nyní nebudou regulovat hladinu. To vyhovuje vodomilným rostlinám i živočichům. „Upravili jsme dno a svahy tůní i zemní čelní hrázky. Vybudovaly se přelivné objekty, díky kterým trvale z jedné do druhé tůně a následně do nádrže protéká voda,“ pokračoval Sajdl. Přelivné objekty opevnil zához z lomového kamene, aby nedocházelo k erozi a škodám na odtokové části svahů hráze. V Jablonském lese, který patří k nejrozsáhlejším lesním komplexům v regionu, žijí zvláště chráněné druhy živočichů, především obojživelníci, jako je skokan zelený, rosnička zelená a mlok skvrnitý, nebo plazi, například ještěrka obecná, slepýš křehký či užovka obojková. V místě jsou k vidění i chráněné druhy rostlin, třeba bledule jarní nebo několik druhů ostřic či česnek medvědí z tak zvaného červeného seznamu ohrožených druhů. Obnovené tůně zvýší živočišnou i rostlinnou druhovou pestrost území a stabilizují vodní a mokřadní společenstva.

Historickou vodní nádrž a dvě tůně Lesy ČR obnovily za 774 tisíc korun, stezka pak přišla na bezmála 85 tisíc korun a za dalších 178 tisíc korun na místě podnik postavil odpočinkový altán. Komplex Jablonského lesa často navštěvují obyvatelé Letohradu i Jablonného nad Orlicí. Je také oblíbeným cílem cyklistů.

(tz, zr)