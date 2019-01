Lanškroun – Oblíbená Voříškiáda, která se koná ve prospěch psího útulku v Dolním Třešňovci, se uskuteční tuto neděli od 9 hodin v hale Bóži Modrého.

Voříškiáda 2015 v Lanškrouně | Foto: Deník/ Dana Pokorná

Soutěžní kategorie jsou tři, nejen pro křížence, ale i psy s průkazem původu a psy poznatelných plemen. Vypsány jsou i soutěže, a to pro dítě se psem, o největší podobu pána se psem a pro psa šikulu. Do soutěžního klání se zapojí i samotní svěřenci psího útulku, a když se zadaří, možná tu najdou i novou rodinu. „Nejprve jsou do výstavního kruhu pozváni psi s průkazem původu, poté psi poznatelných plemen a nakonec naši milovaní voříšci. Všechny tyto kategorie jsou rozděleny do tříd podle věku na štěňata a veterány, podle pohlaví a podle aktuální kohoutkové výšky, to je do 40 centimetrů a nad 40 centimetrů. Jako poslední jdou do kruhu vítězové třídy poznatelných plemen a voříšků a mezi nimi se rozhoduje o absolutním vítězi Voříškiády," uvedla k průběhu akce, které se zpravidla účastní kolem stovky psů různých plemen, hlavní pořadatelka Renata Kristková.

Kdo nestihl svého čtyřnohého kamaráda přihlásit do uzávěrky, nevadí, přihlášku lze podat také přímo na místě. Prezentace začne v 7.30, v 9 hodin posuzování a předpokládá se, že kolem druhé odpoledne bude znám vítěz celé výstavy.