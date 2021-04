Sklepní prostory Městského muzea v Lanškrouně prozatím zejí prázdnotou. To se však brzy změní. Veřejnost již brzo bude moci vstoupit do doposud nevyužitého sklepa a prohlédnout vzácné exponáty.

Stálá výstava návštěvníkům nabídne ukázku šesti zrestaurovaných kamenných prvků, konkrétně pamětní desku Franze Jacoba Pernikarze, mlýnský kámen z hradu Lanšperka, kamennou stoupa, portál a okno z Erxlebenovy lékárny a několik základních kamenů z pomníku věnovaného Petru Jelitovi. Všechny zmíněné exponáty se našli v Lanškrouně a jeho blízkém okolí. Převážně se jedná o pískovcové kamenné prvky.

Zámecké sklepení, které patří městskému muzeu se promění v lapidárium. Vizualizace. Zdroj: Město LanškrounZdroj: Deník/Karolína VelšováPlochu o rozloze 17 metrů čtverečních však nejdříve čeká rekonstrukce. Kamenné portály a podlaha potřebují očistit od řas a stavební firma provede také instalaci osvětlovacích lamp, které zvýrazní klenby a osvětlí exponáty.

„Elektroinstalatérské práce budou provedeny tak, aby co nejméně zasahovaly do stávajícího prostoru. Původní klenby zůstanou neporušené a bez zásahů. Při vstupu do Lapidária je umístěna mříž, která bude doplněna skleněnou výplní,“ uvedla referentka odboru dotací Veronika Žáková.

Překládané výdaje činí 800.000 korun, z čehož se 570.000 korun zaplatí z dotačního programu.

Projekt město realizuje za podpory Euroregionu Glacensis.