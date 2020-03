Ještě předtím, než vláda nařídila povinné nošení roušek na veřejnosti, se zmíněná skupina rozhodla, že nebude jen přihlížet kritickému nedostatku ochranných pomůcek. A práce jim jde od ruky. Stříhají, skládají, šijí, žehlí a distribuují bavlněné roušky, kterých se podařilo zajistit už přes 2 200 kusů. A to všechno ve svém volném čase.

„Velkým pomocníkem jsou pro nás nově tzv. zakladače na šití šňůrek, které tisknou dobrovolníci a učitelé základních a středních škol na 3D tiskárnách. Zakladačem se pruh látky protahuje a ta se tím ihned skládá do tkanice. Výsledný produkt se pak zažehlí, zručnější švadlenky ji ve stroji zrovna přišívají k roušce,“ popisuje jednu z vychytávek na šití koordinátorka projektu Jaromíra Staňková a děkuje všem, co se do projektu zapojují, „roušky každý den přibývají a zajišťovat je můžeme díky dobrovolníkům a také jejich darům. Děkujeme všem, kteří přispěli svým časem, látkou, tkanicemi, ale i šicími stroji.“

Každodenní distribuce

Hotové roušky jsou každý den postupně distribuovány mezi místní lékaře, do Orlickoústecké nemocnice, do domova pro seniory, lékárnám, sociálním službám, městské a státní policii, hasičům, veterinářům, supermarketům, čerpacím stanicím, maloobchodním prodejnám i místním firmám. Další roušky budou nově pro všechny občany k dispozici na speciálním lanškrounském rouškovníku u Mariánského sloupu na náměstí J. M. Marků. „Vzhledem k tomu, že se nám daří zásobovat rouškami ty, kteří je nutně potřebují ke své práci, a zároveň se nám ozývají jednotlivci, kteří stále roušky nemají, rozhodli jsme se umístit několik z nich na náměstí. Budou tam k dispozici všem občanům, kteří nemají možnost si roušku obstarat jinak. Vybrali jsme symbolicky místo, které zde vzniklo v roce 1684 mimo jiné jako poděkování za odvrácení moru. V těchto dnech by tak mohlo pomoci při zastavení šíření koronaviru. V Lanškrouně je samozřejmě i celá řada dalších šikovných žen, které šijí roušky pro své příbuzné a známé a rouškovník by se tak mohl stát místem, kde mohou nabízet své roušky ostatním spoluobčanům, “ říká Hynek Brýdl.

Kromě látkových roušek v Lanškrouně stejná skupina zajišťuje i výrobu a distribuci roušek z netkané textilie. „Díky darům od jedné z místních firem jsme mohli rozjet i výrobu jednorázových roušek. K dispozici máme pět rolí materiálu, ze kterých je postupně v pěti rodinách skládáme,“ vysvětluje Josef Fuchs. Jednorázových roušek bylo už distribuováno přes 1000 kusů. Míří hlavně zdravotníkům, do sociálních služeb a k jednotkám integrovaného záchranného systému.

Epidemii, která se šíří světem, porazíme, pouze pokud budeme spolupracovat a pečovat o zdraví své i svých blízkých. Z nošení roušek se stala ze dne na den samozřejmost. Radost všem švadlenkám i dalším dobrovolníkům dělají nejen slova díků, která se k nim od občanů dostávají, ale i pocit, že jejich práce není zbytečná. Noste roušky. Společně to zvládneme.