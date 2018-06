V Lanškrouně bude do dvou let moderní zubní centrum

Lanškroun - V centru Lanškrouna vznikne moderní stomatologické centrum. Jeho výstavbu plánuje místní zubař Aleš Bílý se synem, rovněž stomatologem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Několik ordinací, operační sálek… V Lanškrouně vznikne zhruba do dvou let nové stomatologické centrum. Postaví ho místní zubař Aleš Bílý se synem. Ve středu schválili zastupitelé prodej pozemků na Pivovarském náměstí.

Malý sál

„V současné době máme praxi v bývalých Orlických papírnách, kde využíváme tři ordinace. Nechali jsme si udělat studii na opravu stávající budovy a rozšíření o jeden chirurgický sálek. Když jsme viděli cenu, bylo nám řečeno, že za podobné peníze bychom to postavili na zelené louce,“ přibližuje lékař Aleš Bílý, proč se rozhodli postavit nové zubní centrum.

Stomatologické centrum vznikne na Pivovarském náměstí. Město prodalo lukrativní pozemky za dva miliony korun. Smlouva stanovuje několik podmínek. „Prodej pozemků bude samozřejmě podmíněný smlouvou. Nechceme, aby tady stálo něco jiného než zdravotnické zařízení, třeba bytový dům,“ vysvětluje místostarosta Miloš Smola.

V roce 2020?

Lékař Aleš Bílý předběžně počítá, že do jara příštího roku by mohl mít vyřízenou dokumentaci a stavební povolení. Když vše dobře půjde, otevře nové centrum na jaře roku 2020. „V objektu počítáme se čtyřmi ordinacemi. Nahoře bude laboratoř, kterou má moje manželka. Na chirurgickém sálku budeme dělat některé výkony, na které nyní posíláme pacienty do Pardubic,“ dodává Aleš Bílý.

Postaví dvoupodlažní objekt. Požádali i o koupi pozemků, takže vyřeší rovněž parkování pro klienty.