V Kunvaldu vystaví lilie

Kunvald /Krátce/ – O víkendu se v obci koná výstava lilií, denivek, letniček a ostatních květin. Na prodejní výstavu zvou místní zahrádkáři, a to do zahrady Jana Hejkrlíka a myslivecké klubovny v Kunvaldu. Otevřeno je v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin.

Ilustrační fotografie | Foto: Jaroslava Provazníková

Autor: Redakce