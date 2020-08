Zatímco část místních nový market vítá jako rozšíření sortimentu zboží v Králíkách, jiní ho odmítají. Především místní živnostníci, kteří se obávají o svoji další existenci. Reakcí je petice s názvem Nechceme Lidl v Králíkách na úkor živnostníků. Žádá starostu a zastupitele o provedení analýzy ekonomického, sociálního a společenského dopadu stavby Lidlu ve městě.

„Obvykle se stává, že když se otevírá nový supermarket, malé místní obchody pomalu mizí. Každý nově otevřený supermarket způsobí krach mnoha malých obchodů. To vede nejen ke snížení zaměstnanosti v celém maloobchodním odvětví, ale často i k existenčním problémům místních obyvatel a jejich rodin,“ napsal autor petice Marek Krátký.

Králičtí zastupitelé učinili první krůček ke stavbě, když schválili zahájení přípravy prodeje pozemků a starostu pověřili dalším jednáním s developerem a Lidlem.

Petice říká, že by zastupitelé měli brát v potaz dlouhodobý rozvoj Králík a neupřednostňovat relativní, krátkodobý efekt. Požadovaná analýza má dokázat, že „rozhodnutí zastupitelstva je zodpovědné a celkově přínosné pro rozvoj a prosperitu města Králíky a přilehlého regionu“. Petici podepsalo několik desítek lidí a byla předána starostovi Václavu Kubínovi.

Peticí proti Lidlu se bude zabývat zastupitelstvo, které se sejde v září. V jeho kompetenci je rozhodnout, zda po prvním kroku, zahájení přípravy prodeje, učiní i druhý a záměr prodat pozemek schválí. Pak není vyloučeno, že by se vedle Lidlu mohl objevit i další zájemce o stavbu supermarketu v Králíkách. „Obavy živnostníků chápu, také jsme je při přípravných jednáních brali v potaz, zvažovali, zda se obchodníků v centru dotkne a jakým způsobem. Na druhou stranu poptávka od lidí existuje, v anketě před třemi lety se pro Lidl vyslovilo docela významné procento,“ podotkl Kubín.

Přidat Králíky do své obchodní sítě chtěl Lidl již v minulosti, ale neúspěšně. V roce 2009 zastupitelé odmítli prodat společnosti pozemky, o které řetězec projevil zájem. I tehdy proti výstavbě dalšího marketu protestovali místní podnikatelé.

Bez komentáře

Lidl nechce svůj podnikatelský záměr v Králíkách více komentovat. „Můžeme potvrdit, že Králíky patří mezi vytipované lokality, kde bychom rádi postavili novou prodejnu. Záměr je však v rané fázi, tudíž v tuto chvíli nemůžeme poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí společnosti Iveta Barabášová.

Králičtí mohou do 4. září vyplnit anketu, která anonymně zjišťuje, zda by byl o Lidl ve městě zájem a jakou by byl pro místní živnostníky konkurencí.

Diskuse na facebookových stránkách města Králíky se spíše kloní ve prospěch dalšího marketu. „Jsem pro postavení Lidlu, dva supermarkety jsou málo, jen když člověk vidí, co je tu lufťáků a pak když tam jdete nakoupit, nemají nic. U maloobchodníků nenakupuji, ceny mají vyšší než ve větších obchodech a že by se v nich tvořily fronty se taky říct nedá,“ konstatovala například diskutující Kamila.