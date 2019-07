Když už koupit chatu nebo chalupu, tak vás to finančně bude nejméně bolet právě v Pardubickém kraji. Region je v cenách rekreačních nemovitostí suverénně nejlevnější v republice. Ukázala to data inzertního serveru Annonce.

Průměrná cena takové nemovitosti je v kraji 953 305 korun. I v sousedním kraji Vysočina, kde jsou ceny chat a chalup v republikovém srovnání také podprůměrné, vyjdou o 400 tisíc dráž.

Ale pozor, to je suchá řeč čísel. Statistiku je třeba brát s velkou rezervou. Když se totiž na data podíváme pozorněji, zjistíme, že chaty a chalupy jsou v kraji za podobné peníze jako jinde v Česku.

„Abnormálně nízká cenová hladina zdejších rekreačních nemovitostí je způsobená zdejší obrovskou a v jiných krajích chybějící nabídkou malometrážních, především zahradních chatiček. Je jich tu ke koupi tolik, že pak celkový průměr uměle stahují dolů,“ uvedl Miroslav Václavík ze serveru Annonce.

Jak podotkl, ze srovnání rekreačních nemovitostí s podobnou plochou totiž vyplývá, že Pardubický kraj se už pohybuje mnohem blíže průměru.

Dokládá to skutečnost, že vloni podle týchž dat stály rekreační nemovitosti v Pardubickém kraji v průměru o 200 tisíc korun víc. Ceny tedy nešly dolů, naopak. Jen se změnila nabídka a letos je v kraji „ve frcu“ právě obrovské množství malých chatiček.

Druhým důležitým faktorem pro nižší ceny chat a chalup v Pardubickém kraji je skutečnost, že zde chybí vysloveně atraktivní a vyhledávané lokality, jaké mají všechny ostatní kraje. Jedná se především o hory. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí do Krkonoš. Tady ceny chat a chalup stále letí strmě vzhůru a jejich průměrná cena se už vyšplhala na 3,8 milionu korun. To je o 40 procent víc než před rokem.

Ostatně, když odhlédneme od horských lokalit, Pardubický kraj už také nevychází jako nejlevnější. Ještě dostupnější jsou chaty v Moravskoslezském (kromě Jeseníků a Beskyd) a ve Zlínském kraji (bez Beskyd).