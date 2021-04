Pardubický kraj překoná do konce týdne pomyslnou hranici sto tisíc naočkovaných osob.

„K dnešnímu dni jsme vyočkovali 99 727 vakcín,“ oznámil ve čtvrtek hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V kategorii nad 80 let zbývá podle hejtmana naočkovat méně než 80 přihlášených. U osob nad 75 let na vakcínu čeká více než 200 osob. „Jedná se o přihlášené z posledních dní, kteří dostávají termín očkování téměř okamžitě,“ dodal Netolický. Ve skupině osob od 70 do 74 let je registrovaných k očkování 916 zájemců.

Od 14. dubna se k očkování navíc mohou hlásit také lidé nad 65 let. Pardubický kraj v současnosti registruje 5 126 osob v této věkové kategorii.

Slabinou je stále očkování u praktiků

Už v minulých týdnech rezonovala regionem kritika praktických lékařů směrem ke krajské strategii očkování. Většina praktiků totiž projevila zájem o očkování ve své ordinaci. Zájemci z řad doktorů však doposud obdrželi pouhých 14 402 dávek.

V České republice je alespoň jednou dávkou vakcíny naočkováno 2.278.965 osob. Ukončené očkování má prozatím 796. 643 osob. (data k 14.4.2021)

Ve čtvrtek pak kraj připravil dalších 700 vakcín AstraZeneca, které čekají na 14 praktiků v lékárnách Nemocnice Pardubického kraje. Podle krajské náměstkyně pro zdravotnictví Michaely Matouškové je problém právě v distribuci vakcíny do ordinací.

„Doufáme, že testování objednávkového systému pro praktické lékaře vakcíny AstraZeneca dopadne dobře a distribuce bude moci probíhat po objednání napřímo, bez zvýšené role krajského koordinátora. Tento proces nejen usnadní rozdělování vakcín a jejich distribuci, ale především dostane rychleji vakcíny k lékařům,“ řekla Matoušková.

Zlepšení dodávek vakcín do ordinací slibuje také hejtman Netolický „Praktickým lékařům bude rozděleno celkem 1900 dávek vakcíny AstraZeneca a 300 dávek vakcíny Moderna, které budou dodány v příštím týdnu. Zbývající částí Moderny budeme očkovat druhé dávky v našich očkovacích centrech. Postupně tak bude narůstat podíl, který uvolníme do ordinací praktikům,“ řekl.

Chystá se nové očkovací centrum

V současnosti se v Pardubickém kraji očkuje ve všech krajských nemocnicích. Kromě nich se v minulých týdnech otevřela také menší očkovací centra v Jevíčku, Rybitví, Brandýse nad Orlicí, Luži, Žamberku a ve Vysokém Mýtě.

Semafor čekací doby na objednání v jednotlivých očkovacích centrech (k 15.4). Zdroj: webové stránky Pardubického krajeZdroj: Deník/Karolína Velšová

V květnu kraj plánuje otevřít nové očkovací centrum v České Třebové. Zde poskytne prostory Vyšší odborná a střední odborná škola technická.

„Jako vhodný jsme identifikovali areál Na Skalce a jeho přízemní prostory, kde se nachází šatny a část učeben. Náklady na adaptaci tohoto prostoru jsou naprosto minimální a velmi snadno řešitelné i z hlediska epidemiologického a hygienického,“ vysvětlil ředitel školy Jan Kovář.

Seznam praktiků přihlášených k očkování

OKRES PARDUBICE

• Balint Pavel

• Brotanová Alena

• Brožova Dagmar

• Břeňová Alena

• Černá Jana

• Čichovský Petr

• Čmedlová Pavlína

• Dvořák Kamil

• Dvořáková Naděžda

• Fila Pavel

• Flídr Bohdan

• Hemžský Libor

• Hockeová Marcela

• Holendová Magdaléna

• Horáček Petr

• Horák Otto

• Hrušková Jana

• Hubíková Martina

• Hurtová Dagmar

• Hyhlík František

• Chocenský Vlastimil

• Ižáková Jana

• Jansová Ivana

• Junek Miloslav

• Kašuba Jiří

• Khorelova Tereza

• Knittelová Aneta

• Kokotek Jiří

• Kolešová Judita

• Kotasová Dana

• Kovačová Natálie

• Krejcar Petr

• Kropáček Pavel

• Kropíková Jiřina

• Kučerová Marie

• Kučerová Pavla

• Licek Petr

• Luňáková Dana

• Marešová Markéta

• Matějková Astrid

• Mejzlíková Milena

• Meloun Martin

• MOJE AMBULANCE Pardubice

• Mrskočová Dana

• Nechvátalová Kateřina

• Nekvindová Martina

• Novák Jaroslav

• Nováková Jana

• Novohradský Vítězslav

• Panáček Valerian

• Plešková Alena

• Prekopová Viera

• Psutka Jan

• Řehák Jan

• Sejkorová Jana

• Schillerová Lenka

• Sillinger Pavel

• Skála Petr

• Slavík Jaromír

• Smolík Jiří

• Stará Kateřina

• Šimko Miroslav

• Škoda Pavel

• Štorek Ludvík

• Švorcová Michaela

• Tišer Jan

• Toužimská Danuše

• Velebilová Lada

• Virt Jan

• Vyleťalová Adéla

• Zbytková Zdena

• Zdražil Jiří

OKRES CHRUDIM

• Bareš Michal

• Bisová Zuzana

• Brožka Václav

• Bukáčková Zuzana

• Citta Michal

• Dien Gabriel

• Dupalová Jana

• Hanzlová Jaroslava

• Hejl Vojtěch

• Hejzlarová Marie

• Hrbková Jaroslava

• Choleva Petr

• Chvojková Petra

• Jeništa Marek

• Jeništová Barbora

• Jindra Milan

• Jiroutková Alena

• Kánský Jaromír

• Labuťová Lenka

• Marelová Jana

• Michal Petr

• Moravec Antonín

• Nevoralová Pavlína

• Nováková Marie

• Novotná Eva

• Procházková Zdeňka

• Prokšová Jitka

• Seidl Jakub

• Slezáček Jan

• Slezáčková Jana

• Stará Dagmar

• Svoboda Radoslav

• Šauer Filip

• Ševčík Milan

• Špaček Martin

• Špitálníková Sylvie

• Vančová Zuzana

• Voříšková Pavla

• Zahnášová Jaroslava

• Zbytková Zdena

OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

• Adámek Tomáš

• Bartoň Petr

• Blanař Miroslav

• Bromová Hana

• Černá Kamila

• Černý Zbyněk

• Dejdarová Lenka

• Doleček Jiří

• Dubská Helena

• Ferkál Pavel

• Fialová Edita

• Haltmar Jiří

• Hanák Roman

• Heblt Vít

• Hejná Erika

• Hejnochová Kateřina

• Hejný Jakub

• Hladíková Eva

• Horáček Pavel

• Horová Ivana

• Jelínek Oldřich

• Jungová Eva

• Karešová Věra

• Kašparová Bohumila

• Klaclová Zuzana

• Kment Václav

• Křibská Luďka

• Křivda Evald

• Kučera Ladislav

• Kužel Ondřej

• Langová Romana

• Lužný Jiří

• Mach Richard

• Majvaldová Zuzana

• Malina Miroslav

• Michal Petr

• Mikulecká Ivana

• Němeček Pavel

• Nosálová Václava

• Novotná Stanislava

• Novotná Zdeňka

• Novotný Robert

• Palatka David

• Rajbl Vlastimil

• Reslerová Vladimíra

• Rybínová Zuzana

• Řezníčková Jitka

• Sedlák Oldřich

• Serbáková Miroslava

• Skalická Jana

• Skřiček Martin

• Šimůnek Miloslav

• Šmídl Jiří

• Šmoldasová Markéta

• Tišlerová Helena

• Tomek Jiří

• Urbanová Daniela

• Varhaníková Tereza

• Vychytil Pavel

• Vyskočilová Iva

• Žižková Kamila

OKRES SVITAVY

• Deáková Hana

• Dezort David

• Dvořáková Alena

• Fabián Jiří

• Grepl Josef

• Haman Jaroslav

• Chlaň Jan

• Jílek Lubomír

• Jílek Pavel

• Jokičová Irena

• Klug Jiří

• Konrádová Marie

• Koza Emil

• Křížová Ivana

• Madron Pavel

• Marossy Alexander

• Maťašovský Tomáš

• Mičan Vladimír

• Němcová Eva

• Neužilová Petra

• Patočka Petr

• Pávek Karel

• Pávková Olga

• Polách Antonín

• Porteš Ivo

• Přichystalová Irena

• Rothscheinová Renata

• Stodolová Magda

• Šedrlová Zuzana

• Šoupal Jiří

• Štefánik Milan

• Trčková Jana

• Vaněčka Marek

• Večeřa David

• Vrba Karel

• Wohl Robert