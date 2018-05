V kostelech bude v pátek živo

Pardubice /ROZHOVOR/ - Odlišný plán: Udržet co nejvíce hokejistů ze stávajícího kádru. „Loni jsme ho po baráži prakticky museli překopat od základů. Dopadlo to tak, že spousta hráčů si řekla o pokračování v našem klubu. Nebyl důvod pro nějaké drastické změny. Snažili jsme se tým co nejvíce zachovat pohromadě,“ vysvětluje Dušan Salfický, předseda představenstva a generální manažer HC Dynamo Pardubice.