V kostele vystavili velké betlémy

Ústí nad Orlicí – V kostele Nanebevzetí Panny Marie se ode dneška budou konat prohlídky vzácných betlémů.

Umístěny budou v lodi kostela a v určených hodinách zpřístupněny. Přes uzavřenou mříž bude možné betlémy zdálky zhlédnout i v průběhu celého dne. Vzhled betlémů se v průběhu Vánoc bude měnit, před Vánocemi nebude ještě Jezulátko v jesličkách, okolo svátku Tří Králů se betlémy změní na tříkrálové.



Velký papírový a figurkový betlém si mohou zájemci prohlédnout do 23. 12. vždy od 16.30 do 18 hodin, 24. 12. od 10 do 15.30, 25. 12. bude v 16.30 komentovaná prohlídka (otevřeno bude do 18 hodin). Na Štěpána 26. 12. bude kostel otevřen při živém betlému. Prohlídky kostelních betlémů dále potrvají až do Tří králů.